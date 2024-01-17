الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة والجيزة وعدد من المحافظات

امتحانات
امتحانات

ينطلق ماراثون اختبارات الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية، بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024، بمحافظتي القاهرة والجيزة، وعدد من المحافظات، الأربعاء.

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية، اليوم الأربعاء، في محافظة القاهرة الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، حيث يبلغ عددهم بالقاهرة 201289 طالب، منهم 102239 بنين، و99050 بنات، موزعين على 777 لجنة بالإدارات التعليمية الـ35. 

رابط تحميل النماذج الاسترشادية للصف الثالث الاعدادي 2024.. وجدول الامتحانات

من جانبه، أكد أيمن موسى، وكيل أول الوزارة - مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، الانتهاء من كافة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول (نصف العام ) للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024.

وأشار "موسى" إلى أنه تم التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلاب، مشددًا على عدم منع أي طالب من آداء الامتحان.

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موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس 2024

ونوه "موسى" أن المديرية شكلت غرف عمليات لجميع الإدارت التعليمية الـ35 متواصلة على مدار اللحظة، كما وجه مديرى عموم الإدارت التعليمية بمتابعة الامتحانات على مستوى جميع اللجان كلًا فى نطاق إدارته والعمل على تذليل كافة المعوقات التى تواجه العملية الإمتحانية، والتأكيد على رؤساء اللجان ضبط النفس وحسن التعامل مع أولياء الأمور والمعلمين والالتزام بضوابط الامتحانات، وعدم اصطحاب الطلبه للهاتف المحمول وإتخاذ الإجراءات حيال من يخالف ذلك.

وحذر مدير المديرية، من حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان الامتحانية سواء مع المراقبين أو الطلاب، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصده من مخالفات وفقًا للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات فى هذا الشأن والتي تصل إلى إلغاء الامتحان للطالب وقد تصل إلى الحبس والغرامة.

كما شدد "مدير المديرية" على مديري عموم الإدارت التعليمية بضرورة مكافحة كافة أعمال الإخلال بالامتحانات وضبط العملية الامتحانية والالتزام بالتنبيه المشدد على جميع الطلاب والعاملين بعدم حيازة أجهزة هواتف المحمول أو غيرها أو أجهزة الاتصال أو الاستقبال السلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أو أي وسيلة أخرى تساعد في خرق سرية الامتحانات.

وطالب جموع الطلاب بالابتعاد عن محاولات الغش أو الشروع في الغش، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم، وحتى لا يتعرضوا لعقوبة الحرمان من الامتحان، حيث سيحرم الطلاب المخالفون من أداء الامتحان.

اختبارات الشهادة الاعدادية طلاب الشهادة الإعدادية اللغة العربية التربية الدينية الإدارات التعليمية

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