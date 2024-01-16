الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

خطوات طباعة استمارة الثانوية العامة 2024 الإلكترونية وآخر موعد لتسليمها بالمدارس

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

خطوات طباعة استمارة الثانوية العامة 2024 ارتفعت معدلات البحث على جوجل من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين بتلك الكلمات البحثية، لمعرفة طريقة طباعة الاستمارة الإلكترونية لتقدم لامتحانات الثانوية العامة هذا العام الدراسي 2023/2024.

استمارة الثانوية العامة 2024

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن رابط إلكتروني يتم من خلاله تسجيل وطباعة استمارة الثانوية العامة 2024 وذلك بعد الحصول على بريد إلكتروني مدرسي.

توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2024 ورابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية

خطوات طباعة استمارة الثانوية العامة 2024

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمى لوزارة التربية والتعليم من هنا.

ثم الضغط على تسجيل الدخول لبدء تسجيل وطباعة الاستمارة، وادخال البريد الموحد والضغط على تسجيل الدخول.

تسجيل البيانات ومنها الشعبة الدراسة وتاريخ الميلاد والرقم القومي للطالب والرقم السري، ثم الضغط على زر حفظ البيانات، ثم طباعة استمارة الثانوية العامة بصيغة PDF.

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لينك تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 وآخر موعد للتسجيل

موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

وقالت الوزارة يجب على الطلاب تسجيل الاستمارات الإلكترونية بداية من الأحد الماضي وحفظ البيانات، وطباعتها بكل مشتملاتها، على أن يكون آخر موعد لـ تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 الإلكترونية على الموقع الإلكتروني يوم الخميس الموافق 22 فبراير المقبل.

وأكدت الوزارة تسليم الاستمارات الإلكترونية للمدارس بداية من الأحد الموافق 2024/2/11، على أن يكون آخر موعد لتسليم الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الخميس الموافق 2024/2/29، مع بضرورة التأكد من توضيح كافة المواد التي سيتم الامتحان فيها بـ الاستمارات الإلكترونية، وهي كالآتي:

مواد طلاب الشعبة الأدبية: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

مواد طلاب الشعبة العلمية (العلوم): اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا والعلوم البيئية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

مواد طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات): اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات البحتة، الرياضيات التطبيقية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

طباعة الاستمارة الالكترونية وزارة التربية والتعليم طلاب الشعبة الأدبية الاستمارات الإلكترونية رابط إلكتروني طباعة استمارة الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة استمارة الثانوية العامة 2024 الثانوية العامة 2024

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الاستمارة الإلكترونية.. تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 - 1445

رابط موقع تسجيل استمارة الثانوية العامة وموعد تسلميها للمدارس 2024

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