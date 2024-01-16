وزير التعليم يتابع امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الأول الثانوى بالقاهرة

قام الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح اليوم، بتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ للصف الأول الثانوى بمدرستى الجولف الرسمية للغات، ومدرسة خالد بن الوليد المتكاملة التابعتين لإدارة الشروق التعليمية؛ وذلك فى إطار متابعة تنفيذ التعليمات والإجراءات والقواعد المنظمة للامتحانات.

واستهل الوزير جولته بتفقد الامتحانات بمدرسة الجولف الرسمية للغات، حيث يؤدى الامتحانات بها عدد ١٦٥ طالبًا وطالبة بالصف الأول الثانوى، وعدد ١٥٤ طالبًا وطالبة بالصف الثانى الثانوى.

وقد تفقد الوزير عددًا من لجان الصف الأول الثانوى بالمدرسة أثناء امتحان مادة الجغرافيا على التابلت، حيث اطمأن من الطلاب على مستوى الامتحان، ووضوح الأسئلة، كما اطمأن أيضًا على عدم وجود أية مشكلات واجهت الطلاب أثناء أداء الامتحانات من خلال التابلت.

ووجّه الوزير بوضع مصلحة الطالب أولًا فى الاعتبار وسرعة التعامل مع أية معوقات تقنية قد تواجه الطلاب مع بداية أو أثناء أداء الامتحانات على التابلت، كما وجّه بتوفير المناخ المناسب داخل اللجان وتوفير احتياجات الطلاب وتيسير أداء الامتحانات، وانضباط اللجان، مع الالتزام الكامل بكل التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات؛ وذلك حفاظًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

كما اطمأن الدكتور رضا حجازي على سلامة البنية التكنولوجية داخل المدرسة، وعملية التصحيح الإلكترونى والرصد، حيث أكدت الإخصائية التكنولوجية بالمدرسة على أنها تتم أولًا بأول، ووجّه الوزير بإعلان النتائج فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة.

كما توجه الوزير إلى مدرسة خالد بن الوليد المتكاملة التابعة لإدارة الشروق التعليمية، حيث يؤدى الامتحانات بها عدد ١٣٥ طالبًا وطالبة فى الصف الأول الثانوى، وعدد ١٠٦ طلاب فى الصف الثانى الثانوى.



وقد تفقد الدكتور رضا حجازي عددًا من اللجان أثناء امتحان مادة اللغة الثانية (الألمانية/ الفرنسية) للصف الأول الثانوي، واطمأن على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، حيث أكد الطلاب على وضوح الأسئلة وسهولة الامتحان.

كما حرص الوزير على تفقد لجنة طلاب المنازل للصف الأول الثانوي بالمدرسة، واطمأن على مستوى الامتحان، ومدى تيسير الأجواء الامتحانية لهم بالمدرسة.

وقد رافق الوزير، خلال الجولة، الأستاذ خالد عبدالحكم، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، وأيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وخالد حمدان، مدير عام إدارة الشروق.