الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس 2024

التربية والتعليم
التربية والتعليم

يتيح موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات الخاصة بطلاب المدارس في الشهادات الإعدادية والثانوية العامة.

 بينما تتيح بوابة التعليم الأساسي نتائج الامتحانات لكل صفوف النقل ونتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب مدارس القاهرة، حيث موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

ومع اقتراب إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي وكافة صفوف النقل تعرض الدستور في التقرير التالي موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات.

 

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس 2024

 

يستطيع أولياء الامور الراغبون في الاستعلام عن نتائج الامتحانات الخاصة بصفوف النقل فور اعتمادها الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات من الرابط التالي https://moe.gov.eg، ثم اختيار الخدمات الإلكترونية، ومنها بوابة مركز المعلومات التي تتيح نتائج الشهادة الاعدادية، ومنصة لتسجيل الدخول للامتحانات، وبوابة الثانوية العامة. 

يذكر أن طلاب صفوف النقل في المرحلة الابتدائية قد أنهوا امتحاناتهم، ويجري طلاب المرحلة الاعدادية والثانوية امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال هذه الأيام، على أ، ينهى طلاب الشهادة الاعدادية امتحاناتهم نهاية الاسبوع المقبل لتبدأ اجازة منتصف العام. 

بوابة التعليم الأساسي 2024

تتيح بوابة التعليم الأساسي التابعة لمديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني العديد من خدمات التعليم الأساسي للطلاب في مدارس القاهرة وأولياء أمورهم  منها  نتائج سنوات النقل، أوائل الشهادة الاعدادية، نتائج الشهادة الاعدادية، استخراج بيان نجاح، التقديم لرياض الأطفال، التحويلات المدرسية.

ويمكن للطلاب من الرابط التالي:

https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages، ثم كتابة الرقم القومى، أو المرحلة الدراسية، اخترالصف الدراسى، اختر العام الدراسى، واضغط على عرض النتائج فتظهر النتيجة.

وتتيح البوابة الآن الاستعلام عن نتائج المرحلة الرابعة رياض اطفال ويستطيع أولياء الامور الاستعلام عنها من خلال الرابط  السابق.

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رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي.. خطوات الاستعلام عن نتيجة طلاب صفوف النقل

موقع وزاره التربيه والتعليم نتائج الامتحانات بوابة التعليم الأساسي نتيجة الشهادة الاعدادية نتيجة الصف الرابع الإبتدائي بوابة مركز المعلومات بوابة الثانوية العامة بوابة التعليم الأساسي 2024

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