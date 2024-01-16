انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالقاهرة والجيزة.. غدًا

تنطلق اختبارات الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية، بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024، بمحافظتي القاهرة والجيزة، غدًا الأربعاء، بجميع مدارس المحافظتين.





ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية، غدًا، في محافظة القاهرة الامتحان فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، حيث يبلغ عددهم بالقاهرة 201289 طالب، منهم 102239 بنين، و99050 بنات، موزعين على 777 لجنة بالإدارات التعليمية الـ35.



من جانبه، أكد أيمن موسى، وكيل أول الوزارة - مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، الإنتهاء من كافة الإستعدادات لإمتحانات الفصل الدراسي الأول (نصف العام ) للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024، والتى تنطلق غدًا، الأربعاء.



وأشار "موسى" إلى أنه تم التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلاب، مشددًا على عدم منع أى طالب من أداء الإمتحان.



ونوه "موسى" أن المديرية شكلت غرف عمليات لجميع الإدارت التعليمية الـ35 متواصلة على مدار اللحظة، كما وجه مديرى عموم الإدارت التعليمية بمتابعة الامتحانات على مستوى جميع اللجان كلًا فى نطاق إدارته والعمل على تذليل كافة المعوقات التى تواجه العملية الإمتحانية، والتأكيد على رؤساء اللجان ضبط النفس وحسن التعامل مع أولياء الأمور والسادة المعلمين والإلتزام بضوابط الامتحانات، وعدم اصطحاب الطلبه للهاتف المحمول وإتخاذ الإجراءات حيال من يخالف ذلك.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة

بينما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة، غدا الأربعاء، امتحان مادة اللغة العربية والخط، وبعد غدٍ الخميس 18 يناير، امتحان مادتى الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والأحد 21 يناير امتحان مادة الهندسة.



ويؤدي الطلاب يوم الإثنين 22 يناير امتحان مادتى اللغة الأجنبية، والتربية الدينية، والثلاثاء 23 يناير امتحان مادتى العلوم، والتربية الفنية، والأربعاء 24 يناير امتحان مادتى الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).