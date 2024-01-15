نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 الإسكندرية، ارتفعت معدلات البحث على جوجل، من الطلبة والطالبات واولياء الأمور والمعلمين، تزامنا مع بداية عقد الاختبارات.

ينشر "الدستور" فى التقرير التالي نموذج نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 بالإسكندرية

ونستعرض نموذج إجابة امتحان اللغة العربية في إدارة وسط التعليمية بالإسكندرية للصف الثاني الثانوي الترم الأول، حيث أدي الطلاب الامتحان للعام الدراسي الحالي 2023 - 2024 في 11-1-2024.

اجابات مادة اللغة العربية 2024

وجاءت إجابات الامتحان كالتالي: السؤال الأول إجابته:

(ب) امتلأ

(ب) أدني

(د) الدراسات العلمية والتقنية الحديثة

(أ) ميناء الإسكندرية البحري

(ج) تطوير ميناء أبي قير

(ج) المنتزه

(أ) يتخطي

(أ) يرفض

(ب) تفصيل بعد إجمال

(أ) تزيد على

(د) الفن

(ب) الأمير ممدود

(ب) مسافة

(ب) أسوأ

(ج) استعارة مكنية

(أ) الحزن

المديريات التعليمية، وجهت تعليمات لطلبة وطالبات الصفين الأول والثاني الثانوي العام، وهي ضرورة تواجد الطلاب في المدارس الساعة الثامنة والنصف صباحا قبل انطلاق الامتحانات في التاسعة صباحًا، وعدم إحضار الهاتف المحمول "الموبايل" مفتوحا أو مغلقا أو الساعة الخاصة به إلى المدرسة، وعدم اصطحاب الكتب والمذكرات، وأي متعلقات مكتوبة تتعلق بالمادة أو بغيرها داخل لجان الامتحان، وعدم التأخر عن مواعيد بداية الامتحان، ويمنع المخالف من دخول الامتحانات.

وشددت على ضرورة تدوين بيانات الطالب على الشريط المعد لذلك فقط الملصق بكراسة الإجابة وبيانات المادة وتاريخ الامتحان ، والالتزام بالزى الرسمى المدرسى، ولن يسمح بدخول أى طالبة أو طالب مخالف للزى المدرسى، والالتزام بالهدوء التام داخل اللجان، وعدم التسبب فى أى مخالفات تعطل سير الامتحان، وضرورة التأكد من اصطحاب أدوات الكتابة والآلات الحاسبة الخاصة بالطالبة، ولن يسمح بتبادلها بين الطلاب.

اقرأ أيضا:

111

2222