الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فوز وادي دجلة ولافيينا والجمهورية شبين وتعادل طنطا وبترول أسيوط في دوري المحترفين

مباراة لافينا وراية
مباراة لافينا وراية

عاد فريق وادي دجلة بثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على القناة بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت اليوم بالإسماعيلية في الأسبوع السابع عشر لمسابقة دوري المحترفين، وأدارها الحكم إسلام القماش ليرتفع رصيد وادي دجلة إلى 32 نقطة ويتوقف رصيد القناة عند 24 نقطة.. انتهى الشوط الأول بتقدم وادي دجلة بهدف سجله محمود دياسطي في الدقيقة 45  وفي الشوط الثاني سجل علي حسين الهدف الثاني في الدقيقة 65.

وفي شبين الكوم، استعاد الجمهورية شبين بقيادة أبوالعينين شحاتة نغمة الانتصارات وهزم دكرنس 2-1 في المباراة التي أدارها الحكم طاهر أيمن سليمان ليرتفع رصيد الجمهورية شبين إلى 14 نقطة ويتوقف رصيد دكرنس عند 20 نقطة.. انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 وتقدم أحمد حسني لدكرنس من ركلة جزاء في الدقيقة 27 وتعادل محمد عبد المنعم للجمهورية شبين في الدقيقة 43 وفي الشوط الثاني سجل مؤمن محسن الهدف الثاني للجمهورية شبين في الدقيقة 54 وقام الحكم بطرد كاظم صبري لاعب دكرنس في الشوط الثاني.

وفى ملعب الأسيوطي، فاز لافيينا على راية بهدفين نظيفين سجلهما يوسف فهيد ومحمد جبس في الدقيقة 33 و44 في المباراة التي أدارها الحكم إسلام أبوشنب ليرتفع رصيد لافيينا إلى 30 نقطة ويتوقف رصيد راية عند 24 نقطة.

وفي أسيوط تعادل بترول أسيوط مع طنطا بدون أهداف في المباراة التي أدارها الحكم محمد عبد العليم ليرتفع رصيد بترول أسيوط إلى 28 نقطة ويرتفع رصيد طنطا إلى 26 نقطة.

وفي ملعب الترسانة تعادل الاتصالات مع بروكسي بدون أهداف في المباراة التي أدارها الحكم إبراهيم محجوب ليرتفع رصيد الاتصالات إلى 21نقطة ورصيد بروكسي إلى  23 نقطة.

وفي ملعب خيري بشارة بالجونة  تعادل مكادي مع النصر للتعدين بدون أهداف في المباراة التي أدارها الحكم مصطفى مدحت ليرتفع رصيد مكادي إلى 15 نقطة ورصيد النصر للتعدين إلى خمس نقاط.

بطولة دوري المحترفين وادي دجلة فريق لافيينا الجمهورية شبين طنطا

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