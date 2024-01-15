الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دورى المحترفين. مباراة قمة بين غزل المحلة وبتروجت ومكادى يواجه التعدين

بتروجت فاز في مباراته
بتروجت فاز في مباراته الأخيرة على حرس الحدود

يستضيف غزل المحلة فريق بتروجت في مباراة القمة ويحل النصر للتعدين ضيفا على فريق مكادي في الثانية ظهر اليوم الإثنين، في الأسبوع السابع عشر لمسابقة دوري المحترفين.

مواجهة قوية بين غزل المحلة وبتروجت

مباراة غزل المحلة وبتروجت تمثل أهمية كبيرة للفريقين خاصة أن بتروجت ينفرد بالصدارة برصيد 38 نقطة بفاق عشر نقاط عن غزل المحلة الذي يحتل المركز الرابع وفي حالة فوز بتروجت سيزيد الفارق إلى 13 نقطة وإذا فاز غزل المحلة سيقلص الفارق إلى سبع نقاط.

فريق بتروجت بقيادة السيد عيد حقق 12 انتصارا وتعادل مرتين وخسر مباراتين ولديه أقوى هجوم في دوري المحترفين برصيد 30 هدفا ودخل مرماه 11 هدفا وحقق الفوز في أخر سبع مباريات ولم تهتز شباكه في أخر أربع مباريات.

في المقابل حقق غزل المحلة بقيادة حسام عبد العال سبعة انتصارات وتعادل سبع مرات وخسر مباراتين وسجل 17 هدفا ودخل مرماه 11 هدفا ويعاني من تراجع نتائحه ولم يحقق سوى فوزا واحدا في أخر ست مباريات على ىالنصر للتعدين القابع في المركز الأخير وتعادل خمس مرات مع راية وطنطا ووادي دجلة والسكة الحديد وبروكسي.

يدير المباراة أحمد عبد السميع ويساعده هاشم عبد المريد وعمران فريج ومعهم محمد عبد العزيز حكما رابعا.

 مكادي يستضيف النصر للتعدين

وفي ملعب خيري بشارة بالجونة يلتقي فريقا مكادي والنصر للتعدين في مباراة لاتهم الفريقين فقط لكنها تحظى باهتمام كل الفرق التي تتواجد في المراكز العشرة الأخيرة حيث يتواجد مكادي بقيادة محمد صلاح في المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة من انتصارين و8 تعادلات وست هزائم وسجل 16 هدفا ودخل مرماه وبعد خمس هزائم متتالية تعادل الفريق في أخر مباراتين مع وادي دجل والسكة الحديد ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 17.

في المقابل يحتل النصر للتعدين المركز الأخير برصيد أربع نقاط وسجل 13 هدفا ودخل مرماه 35 هدفا وتعرض للهزيمة في أخر 11 مباراة لكنه يسعى للفوز لتقليص الفارق مع مكادي إلى سبع نقاط.

يدير المباراة مصطفى مدحت ويساعده محمد مجدي السيد ومحمد أحمد حسين ومعهم عبد الكريم نصار حكما رابعا.

فريق مكادي

 

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