السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ترتيب فرق دوري المحترفين ومواعيد مباريات الأسبوع السابع عشر

فريق بتروجت
فريق بتروجت

تقام مباريات الأسبوع السابع عشر لمسابقة دوري المحترفين يومى الإثنين والثلاثاء المقبلين، وكان من المقرر أن تقام المباريات العشر يوم الإثنين المقبل لكن لجنة المسابقات قررت إقامة مباراة المقاصة وأبوقير للأسمدة يوم الثلاثاء المقبل لسببين الأول أن ملعب الأسيوطي يستضيف مباريات فريقى المقاصة ولافيينا والثاني أن المقاصة وأبوقير للأسمدة تأكد وجودهما ضمن الفرق العشرة التي ستلعب في الدور الثاني لتلافي الهبوط للقسم الثاني " ب " ويشهد الأسبوع العاشر مباريات قوية منها مباراة غزل المحلة وبتروجت التي تعتبر مباراة قمة وكذلك مباراة القناة مع وادي دجلة ومباراة لافيينا مع راية ومباراة بترول أسيوط مع طنطا وسيكون لنتائج هذه المباريات أثرا كبيرا في ترتيب الفرق العشرة الأولى في جدول الترتيب وتقام مباريات الأسبوع السابع عشر على النحو التالي:

الإثنين 15 يناير

غزل المحلة × بتروجت    الثانية عصرا

أسوان ×السكة الحديد       الثانية عصرا

القناة × وادي دجلة         الثانية عصرا

حرس الحدود × النجوم     الثانية عصرا

الجمهورية شبين × دكرنس  الثانية عصرا

لافيينا × راية               الثانية عصرا

الاتصالات × بروكسي     الثانية عصرا

بترول أسيوط × طنطا      الثانية عصرا

مكادي × النصر للتعدين     الثانية عصرا

الثلاثاء 16 يناير

المقاصة × أبوقير للأسمدة  الثانية عصرا

ترتيب فرق دوري المحترفين 

1.بتروجت      38 نقطة

2.وادي دجلة      29 نقطة

3.حرس الحدود     29 نقطة

4.غزل المحلة       28 نقطة

5.لافيينا          27 نقطة

6.بترول أسيوط     27 نقطة

7.السكة الحديد      25 نقطة

8.طنطا          25 نقطة

9.القناة            24 نقطة

10.راية          24 نقطة

11.بروكسي      22 نقطة

12.الاتصالات      20 نقطة

13.دكرنس         20 نقطة

14.أسوان         18 نقطة

15.أبوقير للأسمدة    18 نقطة

16.مكادي         14 نقطة

17.النجوم      13 نقطة

18.الجمهورية شبين    11 نقطة

19.المقاصة       9 نقاط

20.النصر للتعدين    4 نقاط .

دوري المحترفين بتروجت غزل المحله السكة الحديد طنطا

مواد متعلقة

المحلة وشبين ومكادي يتصدرون الميركاتو الشتوي في دوري المحترفين

دوري المحترفين: بتروجت "يعبر" الحدود برباعية ودجلة "يلتهم" تماسيح النيل

شوط أول سلبي بين وادي دجلة وأسوان في دوري المحترفين

الأكثر قراءة

هل وافقت مصر على التهجير القسرى لسكان غزة مقابل امتيازات مالية؟

تكليف رئاسى بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين

كيف تستفيد من مدخراتك بالدولار فى مصر؟.. "الدستور" يوضح

التحريات تكشف تفاصيل جديدة فى مصرع فتاة سقطت من الطابق الـ26 بفندق شهير

الأسوأ لم يأتِ بعد.. خبير بيئى: سنشهد تغيرات مناخية حادة خلال العام الجديد

دعاء أول ليلة.. عبارات تهنئة بمناسبة شهر رجب 1445 / 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

دكر فاخر.. على الآخر

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

محمد عبدالعزيز

نوابغ العرب.. عبارة قديمة سمعناها حديثًا

مدحت بشاى

الحوار الوطنى.. وإشكالية التنوير

د.كريمة الحفناوى

مائة يوم من المقاومة الباسلة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية ويغلق طرقًا رئيسية بين بلدات ومدينة الخليل

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين ويستولى على عشرات المركبات فى الخليل

الاحتلال يواصل قصف مناطق متفرقة فى قطاع غزة مخلّفًا عشرات الشهداء والجرحى