ترتيب فرق دوري المحترفين ومواعيد مباريات الأسبوع السابع عشر

تقام مباريات الأسبوع السابع عشر لمسابقة دوري المحترفين يومى الإثنين والثلاثاء المقبلين، وكان من المقرر أن تقام المباريات العشر يوم الإثنين المقبل لكن لجنة المسابقات قررت إقامة مباراة المقاصة وأبوقير للأسمدة يوم الثلاثاء المقبل لسببين الأول أن ملعب الأسيوطي يستضيف مباريات فريقى المقاصة ولافيينا والثاني أن المقاصة وأبوقير للأسمدة تأكد وجودهما ضمن الفرق العشرة التي ستلعب في الدور الثاني لتلافي الهبوط للقسم الثاني " ب " ويشهد الأسبوع العاشر مباريات قوية منها مباراة غزل المحلة وبتروجت التي تعتبر مباراة قمة وكذلك مباراة القناة مع وادي دجلة ومباراة لافيينا مع راية ومباراة بترول أسيوط مع طنطا وسيكون لنتائج هذه المباريات أثرا كبيرا في ترتيب الفرق العشرة الأولى في جدول الترتيب وتقام مباريات الأسبوع السابع عشر على النحو التالي:

الإثنين 15 يناير

غزل المحلة × بتروجت الثانية عصرا

أسوان ×السكة الحديد الثانية عصرا

القناة × وادي دجلة الثانية عصرا

حرس الحدود × النجوم الثانية عصرا

الجمهورية شبين × دكرنس الثانية عصرا

لافيينا × راية الثانية عصرا

الاتصالات × بروكسي الثانية عصرا

بترول أسيوط × طنطا الثانية عصرا

مكادي × النصر للتعدين الثانية عصرا

الثلاثاء 16 يناير

المقاصة × أبوقير للأسمدة الثانية عصرا

ترتيب فرق دوري المحترفين

1.بتروجت 38 نقطة

2.وادي دجلة 29 نقطة

3.حرس الحدود 29 نقطة

4.غزل المحلة 28 نقطة

5.لافيينا 27 نقطة

6.بترول أسيوط 27 نقطة

7.السكة الحديد 25 نقطة

8.طنطا 25 نقطة

9.القناة 24 نقطة

10.راية 24 نقطة

11.بروكسي 22 نقطة

12.الاتصالات 20 نقطة

13.دكرنس 20 نقطة

14.أسوان 18 نقطة

15.أبوقير للأسمدة 18 نقطة

16.مكادي 14 نقطة

17.النجوم 13 نقطة

18.الجمهورية شبين 11 نقطة

19.المقاصة 9 نقاط

20.النصر للتعدين 4 نقاط .