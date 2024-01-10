شوط أول سلبي بين وادي دجلة وأسوان في دوري المحترفين

انتهى الشوط الأول من مباراة وادي دجلة وأسوان المقامة باستاد السلام، في ختام مواجهات الأسبوع السادس عشر لمسابقة دوري المحترفين بالتعادل بدون أهداف بعد أداء متوسط من الفريقين.

رغم نشاط وادي دجلة في بداية الشوط الأول إلّا أن الفرصة الأولى كانت لفريق أسوان عندما خطف حسام عرفات الكرة من مدافع وادي دجلة ومررها لمحمد مرسي الذي سددها " مقلوشة " وقابلها محمود لوكس بتسديدة مرت بجوار القائم الأيمن.

بعد فرصة لوكس تبادل الفريقان الهجكات لكن دون خطورة على مرمى عبد الكافي رجب حارس وادي دجلة ومسعد عوض حارس أسوان حتى الدقيقة 36 عندما تسلم محمود دباسطي تمريرة علي حسين وسدد الكرة بيسراه من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم.

احتسب الحكم عبد الرحمن صالح دقيقتين وقت بدل ضائع ثم أطبق صافرته معلنا إنتهاء الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

بدأ وادي دجلة الشوط الأول بتشكيل مكون من: عبد الكافي رجب في حراسة المرمى ومحمد رجب ومحمد الشبيني ومحمد جابر وأحمد داهش في الدفاع ومؤمن عاطف ومحمد عبد العاطي وإسلام كانو في الوسط ويوسف أويا ومحمود دياسطي وعلي حسين في الهجوم.

وبدأ أسوان المباراة بتشكيل مكون من: مسعد عوض في حراسة المرمى وصابر الشيمي وأحمد كاستيلو وإسلام جمال وعلي فتحي في الدفاع وكريم مصطفى وإبراهيم البهنسي ومحمد مرسي في الوسط ومحمود لوكس حسام عرفات وموسى سيساي في الهجوم.