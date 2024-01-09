الثلاثاء 09 يناير 2024
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رياضة

طنطا يهزم القناة بهدف عبد الرحمن الدح ويصل للنقطة 25 في دوري المحترفين

مباراة طنطا والقناة
مباراة طنطا والقناة

حقق فريق طنطا فوزا غاليا وهزم القناة بهدف سجله عبد الرحمن الدح في المباراة التي أقيمت بملعب طنطا في الأسبوع السادس عشر لمسابقة دوري المحترفين ليرتفع رصيد طنطا إلى 25 نقطة ويتوقف رصيد القناة عند 27 نقطة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف وشهد خروج أحمد ربيع الشيخ حارس طنطا مصابا  في الدقيقة 11 ولعب مصطفى الكومي بدلا منه وكان طنطا الفريق الأفضل والأكثر خطورة في الشوط وكانت الفرصة الأخطر في الدقيقة 27  عندما مرر أحمد حسني كرة عرضية من ركلة ركنية سددها كريم أسامة برأسه فوق العارضة وفي الدقيقة 38 مرر أحمد حسني كرة عرضية تخطت الجميع ووصلت إلى أسامة النجار الذي سددها ضعيفة إرتدت من القائم وأبعدها الدفاع .

في الشوط الثاني دفع سامر عبد الرحمن المدير الفني لقناة بعمرو بركات وعماد إسلام وأحمد عبد الرازق ..وفي الدقيقة 62 مرر محمد عاطف الكرة إلى عبد الرحمن الدح على حدود منطقة الجزاء سددها بيسراه قوية على يسار الحارس مسجلا هدف التقدم لطنطا وأول أهدافه هذا الموسم .

حاول القناة إدراك التعادل لكن لاعبيه لم يحسنوا استغلال الفرص التي أتيحت لهم أمام المرم وفي الدقيقة 76 دفع عمرو أنور المدير الفني لريق طنطا بأقطاى عبد الله بدلا من كريم أسامة .

في الدقيقة 83 لاحت فرصة خطيرة لقناة عندما مرر أحمد عبد الرازق كرة عرضية سددها محمد جمال برأسه بجوار القائم ودفع عمرو أنور بالحسيني سمير وإبراهيم جمال بدلا من عبد الرحمن الدح وأحمد السيدة.

في الدقيقة دفع سامر عبد الرحمن بمحمد عبد الرحيم بدلا من أسامة الليبي واحتسب الحكم محمد طه ست دقائق وقت بدل ضائع شهدت هجمة مرتدة لطنطا انتهت بتسديدة لحسون محمد مرت بجوار القائم لتنتهي المباراة بفوز طنطا بهدف .

دوري المحترفين طنطا القناة عمرو أنور عبد الرحمن الدح

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