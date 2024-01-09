الثلاثاء 09 يناير 2024
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رياضة

الشوط الأول.. بروكسي يتعادل مع غزل المحلة سلبيًا والسكة ومكادي 1-1

فريق بروكسي
فريق بروكسي

سيطر التعادل على الأشواط الأولى في المباريات الثلاث المقامة حاليا في الأسوع السادس عشر لمسابقة دوري المحترفين، وانتهى الشوط الأول من مباراة بروكسي وغزل المحلة المقامة بملعب بروكسي بالتعادل بدون أهداف.

بدأ غزل المحلة الشوط الأول بتشكيل مكون من محمود الحضري في حراسة المرمى وبسام وليد وعمرو الجزار وأحمد طارق ومحمد أبو الحمد في الدفاع ومحمد حجازي وإسلام مجدي وشيكو محارب ومحمد جابرفي الوسط وعبده يحيى وأحمد سالم في الهجوم.

وبدأ بروكسي الشوط الأول بتشكيل مكون من: زيزو في حراسة المرمى وشاكر وأحمد الأمور ومحمد باستن وبدر في الدفاع ومدحت فقوسة وأدهم أحمد ومحمد صبري بوسكا في الوسط وأحمد فهمي وعمار شرف الدين وحسام بركات في الهجوم.

وفي ملعب السكة الحديد، انتهى الشوط الأول من مباراة السكة الحديد ومكادي بالتعادلا، بهدف لكل منهما وتقدم محمد عصام للسكة وتعادل محمود مبارك لمكادي في الدقيقة 28 

بدأ السكة الحديد الشوط الأول بتشكيل مكون من: مؤمن جابر في حراسة المرمى وسامي عبد الستار وباسم عادل والسعيد كمال وأحمد فوزي في الدفاع ومحمد جمال ومحمد أشرف ومحمد جمال الكارتا في الوسط ومحمود كشلط ومحمود عبد العاطي ومحمد عصام في الهجوم.

وفي الإسكندرية انتهى الشوط الأول من مباراة أبوقير للأسمدة ودكرنس بالتعادل بدون أهداف.

دوري المحترفين غزل المحله بروكسي السكة الحديد مكادي

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