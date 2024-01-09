مواجهة قوية بين طنطا والقناة والسكة يستضيف مكادي في دوري المحترفين

يستضيف طنطا فريق القناة في الثانية عصر اليوم ويحل مكادي ضيفا على فريق السكة الحديد في الثانية والنصف عصرا في الأسبوع السادس عشر لمسابقة دوري المحترفين.

طنطا يستضيف القناة

في ملعبه يستضيف طنطا بقيادة عمرو أنور فر يق القناة بقيادة سامر عبد الرحمن في مواجهة قوية لها حساباتها الخاصة، إذ يحتل طنطا المركز العاشر برصيد 22 نقطة من ستة انتصارات وأربعة تعادلات وخمس هزائم وسجل 19 هدفا ودخل مرماه 15 هدفا وفاز في آخر مباراتين على مكادي وأسوان ويسعى لمواصلة انتصاراته والوصول للنقطة 25.

عمرو أنور المدير الفني لفريق طنطا، اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم: أحمد ربيع الشيخ ومصطفى الكومي وأحمد علي وأحمد حسني والحسيني سمير وساهر زيادة وكريم أسامة وأحمد السيد وفارس طارق وأحمد الشامي وأسامة النجار وشهاب فتحي وحسون محمد وعبدالرحمن الدح ومحمد عاطف وإبراهيم جمال ونانا أنتوي ومحمد السيد عبدالهادي ومحمد شيكا وأقطاي عبدالله.

في المقابل يحتل القناة المركز الثامن برصيد 24 نقطة من ستة انتصارات وستة تعادلات وثلاث هزائم وسجل 20 هدفا ودخل مرماه 13 هدفا وجمع عشر نقاط من آخر أربع مباريات بالفوز على بترول أسيوط ولافيينا والمقاصة والتعادل مع راية.

يدير المباراة محمد طه ويساعده كيرلس نزيه وهشام صبري ومعهم أحمد جمال شاهين حكما رابعا.

فريق السكة الحديد

مواجهة قوية بين السكة ومكادي

ويحل مكادي ضيفا على فريق السكة الحديد في مباراة تمثل أهمية كبيرة للفريقين، إذ يتواجد السكة الحديد بقيادة أمير عزمي مجاهد في المركز السابع برصيد 24 نقطة من خمسة انتصارات وتسعة تعادلات وهزيمة واحدة وسجل 18 هدفا ودخل مرماه عشرة أهداف وجمع ست نقاط من آخر أربع مباريات بالفوز على الاتصالات والتعادل مع الجمهورية شبين وحرس الحدود وغزل المحلة.

في المقابل يحتل مكادي بقيادة محمد صلاح المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة من انتصارين وسبعة تعادلات وست هزائم وسجل 15 هدفا واهتزت شباكه 19 مرة وبعد خمس هزائم متتالية تعادل في الجولة الماضية مع وادي دجلة ويسعى للفوز وزيادة الفارق مع الفرق التي تليه في الجدول.

يدير المباراة عمرو الشناوي ويساعده محمود عامر ومحمد خالد عيد ومعهم طاهر أيمن سليمان حكما رابعا.