دورى المحترفين.. النجوم يستضيف الجمهورية شبين ولافيينا يواجه المقاصة

يحل الجمهورية شبين ضيفا على فريق النجوم ويستضيف المقاصة فريق لافيينا في الثانية والنصف عصر اليوم في الأسبوع السادس عشر لمسابقة دوري المحترفين .

مباراة قاع بين النجوم والجمهورية شبين

في ملعب السلمانية يستضيف النجوم فريق الجمهورية شبين في مباراة قاع ساحنة حيث يحتل النجوم المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة مقابل عشر نقاط للجمهورية شبين الذي يتواجد في المركز الثامن عشر ورغم أن الفريقين تأكد وجودهما ضمن الفرق التي ستلعب الدور الثاني لتفادي شبح الهبوط للقسم الثاني " ب " لكن يسعى كل منهما لحصد أكبر عدد من النقاط في المباريات الأربع المتبقية لأن كل فريق سيدخل الدور الثاني بنفس عدد النقاط التي حصل عليها في الدور الأول.

يدير المباراة محمد الشناوي ويساعده علاء عبد الباسط ومحمد القاضي معهم علي الغزناوي حكما رابعا .

النجوم خسر مباراته الأخيرة أمام دكرنس

لافيينا والعودة للانتصارات

وفي ملعب الأسيوطي سبورت يحل لافيينا ضيفا على فريق المقاصة في مباراة العودة للانتصارات .

ويحتل لافيينا المركز السابع برصيد 24 نقطة من ستة انتصارات وستة تعادلات وثلاث هزائم وسجل 20 هدفا ودخل مرماه 13 هدفا ولم يحقق الفوز في أخر أربع مباريات وجمع منها ثلاث نقاط فقط بالتعادل مع أسوان وبترول أسيوط وأبوقير للأسمدة والهزيمة أمام القناة ومباراة اليوم هى الأولى لأحمد صلاح المدرب العام الذي أصبح مديرا فنيا بعد رحيل عبد الباقي جمال ويسعى لافيينا للفوز والوصول للنقطة 27 .

في المقابل يحتل المقاصة بقيادة طارق حجاج المركز التاسع عشر برصيد تسع نقاط من انتصارين وثلاثة تعادلات وعشر هزائم وسجل 18 هدفا ودخل مرماه 32 هدفا ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية وأن كان التعادل غير مفيد له .

يدير المباراة هيثم عثمان ويساعده أيمن دعبس ومنصور حسن ومعهم إبراهيم رمضان حكما رابعا.