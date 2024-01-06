المنافسة تشتعل على الصدارة.. ترتيب هدافي دوري المحترفين قبل الأسبوع الـ16

اشتعلت المنافسة على صدارة هدافي مسابقة دوري المحترفين قبل انطلاق مباريات الأسبوع السادس عشر، بعدما فشل محمود ممدوح مهاجم حرس الحدود في التسجيل خلال مباراة فريقه مع بروكسي ليتوقف رصيده عند 9 أهداف، بينما استعاد إسماعيل بامبا مهاجم بتروجت ذاكرة التهديف وسجل هدف الفوز لفريقه على الجمهورية شبين ليرفع رصيده إلى 7 أهداف متساويا مع حسام بركات مهاجم بروكسي الذي نجح في تسجيل هدف التعادل لفريقه في مباراة حرس الحدود.

وسجل محمد عاطف مهاجم طنطا هدفا في مباراة أسوان ليرفع رصيده إلى ستة أهداف متساويا مع زميله نانا أنتوي وسايكو كونتيه مهاجم القناة ومحمد عصام لاعب السكة الحديد الذي سجل هدفين في مباراة الاتصالات.

ترتيب هدافي دوري المحترفين قبل مباريات الأسبوع 16

1. محمود ممدوح "حرس الحدود" برصيد تسعة أهداف.

2. إسماعيل بامبا "بتروجت" وحسام بركات "بروكسي" ولكل منهما سبعة أهداف .

3. الغاني نانا أنتوي ومحمد عاطف "طنطا" وسايكو كونتيه "القناة" ومحمد عصام "السكة الحديد" ولكل منهم ستة أهداف.

4.محمد النجيلي "حرس الحدود" والموريتاني أحمد سالم وحازم أبوسنة "لافيينا" وأحمد رأفت "المقاصة" وعمار شرف الدين "بروكسي".

5.محمود دياسطي "وادي دجلة" وأحمد حسني "دكرنس" وأبو بكر سيلا "راية" ولكل منهم خمسة أهداف.

6.حسام عرفات "أسوان" وأكرم عبد ربه "القناة" وعمر عبد الشافي عسلية "لافيينا" ولكل منهم أربعة أهداف.

7. محمد عبد العاطي "وادي دجلة" وعمرو جمعة "راية" ومحمود تايسون "النصر للتعدين" ولكل منهم أربعة أهداف.

8.مصطفى سلطان "بتروجت" باسم عادل ومحمود عبد العاطي "السكة الحديد" ولكل منهم أربعة أهداف.

9.موسى سيسياى "أسوان" ورجب مارو وعبده يحيى "غزل المحلة" ومحمود أبوجودة "حرس الحدود" وعبد الرحمن بودي وياسر زحلق "الاتصالات" وسامح إبراهيم “بتروجت”، ولكل منهم ثلاثة أهداف.

10.محمود أجوجو وإبراهيم جلال "أبوقير للأسمدة" ويحيى زكريا ويوسف عطاي "المقاصة" ومعتز إبراهيم "دكرنس" وعلي حسين "وادي دجلة" وأحمد خالد "بترول أسيوط" وناصر الفار ومحمود السيد وعمرو بركات "مكادي"، ولكل منهم ثلاثة أهداف.