من أجل المنافسة على قمة دورى المحترفين.. لاڤيينا يضم رضا الويشى (صور)

نجحت لجنة الكرة بنادى لاڤيينا برئاسة مستر محمود الأسيوطي، فى التعاقد مع رضا الويشى مهاجم الأهلى والمقاولون العرب والإنتاج الحربي الأسبق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية "يناير 2024".

وأصبح لافيينا هو الانتقال رقم 18 في مسيرة اللاعب صاحب الـ38 عامًا، والفريق رقم 16 بعدما لعب مرتين مع السكة الحديد والإنتاج الحربي.

كما لعب الويش لأندية إف سى مصر وكوكا كولا وحرس الحدود، وتليفونات بني سويف والقوة الجوية والطلبة في العراق والفيصلي الأردني والقناة ودمياط والسويس.

وفي الموسم الماضي، لعب الويشي لنادي السكة الحديد، حيث استطاع تسجيل 5 أهداف وصنع 9 وصعد مع الفريق من الممتاز ب إلى دورى المحترفين.

ويسعى لافيينا إلى تدعيم صفوفه، من أجل الصعود إلى قمة دوري المحترفين، حيث يحتل الفريق حاليًا المركز الثامن برصيد 24 نقطة.

رضا الويشي

رضا الويشي