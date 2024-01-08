راية يستضيف بترول أسيوط والاتصالات يواجه النصر للتعدين فى دورى المحترفين

يستضيف النصر للتعدين فريق الاتصالات ويحل بترول أسيوط ضيفا على فريق راية في الثانية والنصف عصر اليوم الإثنين، في الأسبوع السادس عشر لمسابفة دوري المحترفين .

النصر للتعدين يستضيف الاتصالات

في أسوان يستضيف النصر للتعدين بقيادة عطية صابر فريق الاتصالات في المباراة الأولى لهاني العقبي المدير الفني للاتصالات الذي تولى المسئولية خلفا لممدوح عبد الحي.

ويحتل النصر للتعدين المركز الأخير برصيد أربعة نقاط من فوز واحد وتعادل و13 هزيمة وسجل 13 هدفا ودخل مرماه 34 هدفا بينما يحتل الاتصالات المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة من خمسة انتصارات وتعادلين و8 هزائم وسجل 20 هدفا ودخل مرماه 21 هدفا ويسعى للفوز والوصول للنقطة 20 والاحتفاظ بأماله في التواجد ضمن الفرق العشرة الأولى.

يدير المباراة محمد عبد الحافظ ويساعده محمد صلاح مهران ووائل عاطف ومعهم هيثم الشريف حكما رابعا.

فريق الاتصالات

مواجهة قوية بين راية وبترول أسيوط

ويشهد حرس الحدود بالإسكندرية مواجهة قوية بين راية بقيادة محمد حليم وبترول أسيوط بقيادة أحمد عبد المقصود ويحتل راية المركز التاسع برصيد 23 نقطة من خمسة انتصارات و8 تعادلات وهزيمتين وسجل 16 هدفا ودخل مرماه 13 هدفا وجمع 8 نقاط من أخر أربع مباريات بالفوز على الاتصالات ومكادي والتعادل مع أسوان والقناة ويسعى للفوز والوصول للنقطة 26 .

في المقابل يحتل بترول أسيوط المركز الخامس بر صيد 26 نقطة من 8 انتصارات وتعادلين وخمس هزائم وسجل 18 هدفا ودخل مرماه 16 هدفا وجمع سبع نقاط من أخر أربع مباريات بالفوز على أبوقير للأسمدة والمقاصة والتعادل مع لافيينا والهزيمة أمام القناة ويسعى للفوز والوصول للنقطة 29 والتقدم للمركز الثاني في انتظار نتائج باقي مباريات الأسبوع السادس عشر.

يدير المباراة أحمد ناجي ويساعده أحمد أبورحاب وأحمد زغلول ومعهم خيرالله سليمان حكما رابعا .