صراع ساخن فى سباق هدافى دورى المحترفين قبل انطلاق الجولة الـ17

تشهد مسابقة دوري المحترفين صراعا ساخنا على صدارة الهدافين قبل انطلاق مواجهات الأسبوع السابع عشر في ظل تبقي 12 مباراة لكل فريق بواقع ثلاث مباريات في الدوري وتسع مباريات في مرحلة المنافسة على الصعود للدوري الممتاز وتجنب الهبوط لدوري القسم الثاني "ب".

وقبل انطلاق مباريات الأسبوع السابع عشر ينفرد محمود ممدوح مهاجم حرس الحدود بصدارة هدافي دوري المحترفين برصيد تسعة أهداف بفارق هدفين عن ثلاثة لاعبين هم إسماعيل بامبا مهاجم بتروجت وحسام بركات مهاجم بروكسي ومحمد عصام مهاجم السكة الحديد.

ترتيب هدافي دوري المحترفين قبل الأسبوع ال17

1. محمود ممدوح “حرس الحدود” برصيد تسعة أهداف.

2. إسماعيل بامبا "بتروجت" وحسام بركات "بروكسي" ومحمد عصام "السكة الحديد" ولكل منهم سبعة أهداف.

3. الغاني نانا أنتوي ومحمد عاطف "طنطا" وسايكو كونتيه "القناة" ومحمود دياسطي "وادي دجلة" وعمار شرف الدين "بروكسي" ولكل منهم ستة أهداف.

4. محمد النجيلي "حرس الحدود" ومصطفى سلطان وسامح إبراهيم "بتروجت" والموريتاني أحمد سالم وحازم أبوسنة "لافيينا" وأحمد رأفت "المقاصة" وأحمد حسني "دكرنس" وأبو بكر سيلا "راية" ولكل منهم خمسة أهداف.

5. حسام عرفات "أسوان" وأكرم عبد ربه "القناة" وعمر عبد الشافي عسلية "لافيينا" ولكل منهم أربعة أهداف.

6. محمد عبد العاطي وعلي حسين "وادي دجلة" وعمرو جمعة "راية" ومحمود تايسون "النصر للتعدين"، ولكل منهم أربعة أهداف.

7. رجب مارو "غزل المحلة" وباسم عادل ومحمود عبد العاطي "السكة الحديد" ولكل منهم أربعة أهداف.

8. موسى سيسياى "أسوان" وعبده يحيى "غزل المحلة" ومحمود أبوجودة "حرس الحدود" وعبد الرحمن بودي وياسر زحلق "الاتصالات" ومحمود الحلواني وأنيكور أوين "لافيينا" ولكل منهم ثلاثة أهداف.

9. محمود أجوجو وإبراهيم جلال "أبوقير للأسمدة" ويحيى زكريا ويوسف عطاي "المقاصة" ومعتز إبراهيم "دكرنس" وأحمد خالد "بترول أسيوط" وطه نادي "راية" وناصر الفار ومحمود السيد وعمرو بركات "مكادي"، ولكل منهم ثلاثة أهداف.