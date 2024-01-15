دورى المحترفين.. طنطا فى اختبار صعب أمام بترول أسيوط والحدود يستضيف النجوم

يحل طنطا ضيفا على فريق بترول أسيوط ويستضيف حرس الحدود فريق النجوم في الثانية ظهر اليوم الإثنين، في الأسبوع السابع عشر لمسابقة دوري المحترفين.

بترول أسيوط يستضيف طنطا

سيكون طنطا الثامن برصيد 25 نقطة بقيادة عمرو أنور ضيفا ثقيلا على بترول أسيوط السادس برصيد 27 نقطة بقيادة أحمد عبد المقصود.

وحقق طنطا سبعة انتصارات وتعادل أربع مرات وخسر خمس مباريات وسجل 20 هدفا ودخل مرماه 15 هدفا وحقق الفوز في أخر ثلاث مباريات على مكادي وأسوان والقناة ويسعى لتحقيق الفوز الرابع على التوالي والوصول للنقطة 28 وتخطي بترول أسيوط.

في المقابل حقق بترول أسيوط 8 أنتصارات وتعادل ثلاث مرات وخسر خمس مباريات وسجل 19 هدفا ودخل مرماه 17 هدفا وجمع 8 نقاط من أخر أربع مباريات بالفوز على أبوقير للأسمدة والمقاصة والتعادل مع لافينا وراية ويسعى للفوز والوصول للنقطة 30.

يدير المباراة محمد عبد العليم ويساعده علي علاء طلبة وعلاء علي السروي ومعهم أبوبكر عبد الحي حكما رابعا.

حرس الحدود والعودة للانتصارات

وفي ملعبه يسعى حرس الحدود بقيادة محمد مكي لاستعادة نغمة الانتصارات عندما يستضيف فريق النجوم أحد فرق القاع..ويحتل حرس الحدود المركز الثااث برصيد 19 نقطة من سبعة انتصارات و8 تعادلات وهزيمة واحدة تعرض لها في الجولة الماضية وكانت هزيمة ثقيلة أمام بتروجت بأربعة أهداف نظيفة وسجل حرس الحدود 25 هدفا ودخل مرماه 17 هدفا ولم يحقق الفوز في أخر مباراتين وتعادل مع بروكسي وخسر أمام بتروجت.

في المقابل يتواجد فريق النجوم في المركز السابع عشر برصيد 13 نقطة من ثلاثة انتصارات وأربعة تعادلات وتسع هزائم وسجل 14 هدفا ودخل مرماه 25 هدفا وتأكد وجوده ضمن الفرق العشرة التي ستلعب للهروب من شبح الهبوط للقسم الثاني " ب ".

يدير المباراة أسامة إسماعيل ويساعده عبد العزيز محسن وأسامة هشام ومعهم مبروك نبيل حكما رابعا.