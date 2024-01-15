بتروجت يتقدم على غزل المحلة بهدف سامح إبراهيم في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة غزل المحلة وبتروجت المقامة بملعب غزل المحلة في الأسبوع السابع عشر لمسابقة دوري المحترفين بتقدم فريق بتروجت بهدف سجله سامح إبراهيم.

الشوط الأول جاء مثيرا وحماسيا وسيطر غزل المحلة على مجريات اللعب في ربع ساعة الأولى وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة وبعدها دخل بتروجت أجواء المباراة وبادل غزل المحلة الهجمات، وأهدر رشاد المتولي فرصة في الدقيقة 22 عندما تلقى كرة عرضية من ركلة ركنية وسددها برأسه فوق العارضة .

سيطر الجانب التكتيكي على أداء الفريقين والتزم لاعبو كل فريق بتنفيذ تعليمات الجهاز الفني الخاصة بإبقاف مفاتيح اللعب ومصادر الخطورة في الفريق الآخر مع وجود محاولات للتحرر من وينفول كوبين في بتروجت ومحمد جابر وعبده يحيى في غزل المحلة.

ظلت الكلمة العليا لمدافعي الفريقين الذين نجحوا في إفساد كل الهجمات لكن قبل نهاية الشوط الأول نجح سامح إبراهيم في تسجيل هدف لبتروجت لينتهى الشوط الأول بتقدم بتروجت بهدف دون رد .

بدأ غزل المحلة الشوط الأول بتشكيل مكون من : عمرو شعبان في حراسة المرمى وبسام وليد وأحمد كاستيلو ومحمود مسعد ومحمد أبوالحمد في الدفاع ومحمد جابر ومحمود عبد العزيز وإسلام مجدي ونادر رمضان في الوسط وعبده يحيى ورجب مارو في الهجوم .

وبدأ بتروجت الشوط الأول بتشكيل مكون من : محمد أبوالنجا في حراسة المرمى ومحمود شديد قناوي وهادي رياض وخالد أبو زيادة و محمود حمودة في الدفاع ووينفول كوبينا وأحمد بحبح وحامد حمدان ورشاد المتولي في الوسط وسامح إبراهيم وإسماعيل بامبا في الهجوم .

وبدأ بتروجت الشوط الأول بتشكيل مكون من : محمد أبوالنجا في حراسة المرمى ومحمود شديد قناوي وهادي رياض وخالد أبو زيادة و محمود حمودة في الدفاع ووينفول كوبينا وأحمد بحبح وحامد حمدان ورشاد المتولي في الوسط وسامح إبراهيم وإسماعيل بامبا في الهجوم .