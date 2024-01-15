الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أسوان يواجه السكة الحديد ولافيينا يصطدم براية والاتصالات يستضيف بروكسى فى دورى المحترفين

لافيينا فاز في أخر
لافيينا فاز في أخر مبارياته على المقاصة

يستضيف أسوان فريق السكة الحديد ويحل راية ضيفا على فريق لافيينا وبلتقي الاتصالات مع بروكسي في الثانية ظهر اليوم الإثنين، في الأسبوع السابع عشر في مسابقة دوري المحترفين .

أسوان في مباراة الأمل الأخير

يحل السكة الحديد ضيفا على فريق أسوان في مباراة مصيرية للفريق الأسواني بقيادة هشام زكريا الذي يحتل المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة من اربعة انتصارات وستة تعادلات وست هزائم وسجل 17 هدفا ودخل مرماه 18 هدفا ولابديل أمامه سوى الفوز وتقليص الفارق مع السكة الحديد إلى أربع نقاط والاحتفاظ بحظوظه في إنهاء الدور الأول ضمن الفرق العشرة الأولى.

في المقابل يحتل السكة الحديد بقيادة أمير عزمي مجاهد المركز السابع برصيد 25 نقطة من خمسة انتصارات وعشرة تعادلات وهزيمة واحدة وسجل 19 هدفا ودخل مرماه 11 هدفا ويسعى للفوز والوصول للنقطة 28.

يدير المباراة عمرو عابدين ويساعده محمد القراقصي ووليد عبد اللطيف ومعهم يحيى عبد الحميد حكما رابعا.

أسوان خسر مباراته الأخيرة أمام وادي دجلة 

لافيينا يواجه فريق راية

وفي ملعب الأسيوطي سبورت يلتقي فريقا لافيينا وراية في مباراة قوية ضمن صراع الأقوياء/ حيث يحتل لافينا بقيادة أحمد صلاح المركز الخامس برصيد 27 نقطة من سبعة انتصارات وستة تعادلات وثلاث هزائم وسجل 23 هدفا ودخل مرماه 13 هدفا وبعد أربع مباريات متتالية دون انتصار فاز في الجولة الماضية على المقاصة ويسعى لمواصلة انتصاراته والوصول للنقطة 30.

على الجانب الأخر يحتل راية بقيادة محمد حليم المركز العاشر برصيد 24 نقطة من خمسة انتصارات وتسعة تعادلات وهزيمتين وسجل 17 هدفا واهتزت شباكه 14 مرة وتعادل في المباريات الثلاث الأخيرة مع أسوان والقناة وبترول أسيوط.

 يدير المباراة إسلام أبوشنب ويساعده عماد فرج وأحمد عبد الباسط ومعهم علاء صبري حكما رابعا.

الاتصالات يستضيف  بروكسي

وفي ستاد السلام يستضيف الاتصالات فريق بروكسي في مباراة الطموح للتواجد ضمن الفريق العشر الأولى حيث يحتل الاتصالات المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة ويتواجد بروكسي في المركز الخادي عشر برصيد 22نقطة ويسعى كل فريق للفوز  للاقتراب من المركز العاشر.

 يدير المباراة إبراهيم محجوب ويساعده وائل فتحي وعماد الشامي ومعهم هيثم عثمان حكما رابعا.

بطولة دوري المحترفين أسوان فريق السكة الحديد راية لافيينا

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