الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

اعرف سعر تذكرة وموعد وخطوط مواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

معرض القاهرة للكتاب
معرض القاهرة للكتاب 2024

يعد افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، كرنفالًا خاصًا لمحبي القراءة ولصناع النشر، الذين يحرصون على التوافد لعدة أيام، بل طوال أيام المعرض للتمتع بهذه المناسبة المصرية والدولية الهامة، والتي تبدأ من يوم 24 يناير المقبل وحتى السادس من فبراير.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

وتمثل هذه النسخة الـ ٥٥ للمعرض أهمية كبيرة للكثيرين، حيث أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، أنه ستحل دولة النرويج فيها كضيف شرف وشخصيته العالم سليم حسن، كما اختارت شخصية معرض كتاب الطفل، لتكون الراحل كامل الكيلاني.

txt

وزيرة الثقافة تعلن عن خصومات معرض الكتاب فى دورته الـ55 (فيديو)

txt

الاحتفاء بيون فوسه "أديب نوبل".. تفاصيل البرنامج الثقافي لضيف شرف معرض الكتاب

سعر تذكرة معرض الكتاب 2024

يحافظ القائمون على معرض القاهرة الدولي للكتاب، على سعر مخفض لقيمة تذكرة المعرض، حيث تبلغ هذا العام  10 جنيهات، ويمكن للجمهور حجز تذاكرك من خلال منصة إدارة المعارض بالهيئة المصرية العامة للكتب من خلال هذا الرابط (من هنا).

خطوط مواصلات معرض الكتاب 2024

كما تخصص محافظة القاهرة خطوط مواصلات عامة للمعرض من كافة الأحياء وذلك لتسهيل الذهاب إلى المعرض من مرتادي المعرض سنويا، حيث أعلنت وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات ممثلة في هيئة النقل العام، عن تخصيص 11 خط أتوبيس من وإلى مقر المعرض، ومن مختلف أنحاء القاهرة وتعمل عليها 115 سيارة بزمن تقاطر 20 دقيقة.

وتنطلق هذه الخطوط من عبدالمنعم رياض، ودوران شبرا والنزهة الجديدة، والأميرية، وميدان الجيزة، وصقر قريش، والمظلات.

مواعيد معرض القاهرة الدولي للكتاب

يبدأ معرض القاهرة الدولي للكتاب،  يوم 25 يناير المقبل ويستمر حتى ٦ من فبراير، ويستمر العمل في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساء، ما عدا يومي الخميس والجمعة فيستمر حتى التاسعة مساء.

كيفية حجز تذاكر معرض القاهرة الدولي للكتاب؟

يمكنك حجز تذاكر معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، من خلال في دخول معرض الكتاب 2024 الحصول على التذاكر من خلال المنصة الرقمية لـمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

ثم اتباع الخطوات التالية..

اختيار أيقونة شراء تذكرة.

اختيار شراء تذكرة دون عمل حساب على المنصة في حال عدم رغبتك في انشاء حساب على موقع المعرض.

إدخال رقم تليفونك المحمول.

تحديد عدد التذاكر الذي ترغب في شرائه.

الضغط على اختيار وسيلة الدفع (بطاقة ائتمان- كارت ميزة- أمان أو مصاري أو وسائل الدفع الإلكتروني).

يمكن للراغبين في دخول معرض الكتاب 2024 الحصول على التذاكر من خلال المنصة الرقمية من هنا.

ومن المقرر أن يشارك في معرض الكتاب 2024 أكثر من 1500 دار نشر من 50 دولة حول العالم، وسيقدم المعرض أكثر من 1200 فعالية ثقافية وفنية، ويتيح المعرض الوصول إلى أحدث إصدارات الكتب العربية والأجنبية.

وفي نوفمبر الماضي؛ قررت اللجنة الاستشارية العليا المسؤولة عن إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 تصميم جناح لاستيعاب الناشرين الجدد الذين تقدموا للمشاركة في المعرض ولم تنطبق عليهم الشروط الخاصة بحجز الأجنحة، فقررت هيئة الكتاب أن تخصص  جناحا تبلغ مساحته 45 مترًا لدور النشر الجديدة التي لم يتجاوز عدد إصداراتها الـ50 عنوانًا، بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين، أو دور النشر التي لم ينطبق عليها باقي شروط المشاركة في المعرض بجناح مستقل، في إطار دعم صناعة الكتاب والنشر، ومساندة الناشرين للاستمرار في مسيرتهم القومية كقوة ثقافية ناعمة.

معرض القاهره الدولي للكتاب يناير فبراير النرويج معرض تذاكر معرض القاهرة مواعيد معرض القاهرة الدولي للكتاب مواصلات معرض الكتاب مواصلات معرض الكتاب 2024

مواد متعلقة

"مخاطر طمس الهوية التاريخية للقدس وغزة".. ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة الإثنين المقبل

"اللي بنى مصر".. أمسية حكي وشعر في بيت المعمار المصري غدًا

شعبان يوسف: "صباح الخير" مجلة تركت معارك فنية وسياسية وفكرية

جمال بخيت يكشف أولى قصائده المنشورة فى مجلة "صباح الخير" ونصيحة فؤاد حداد له

سلوى بكر: مجلة صباح الخير كانت بوتقة تضم كبار الفنانين والأدباء

بدء فعاليات حفل توقيع ومناقشة كتاب "مجلة صباح الخير.. سيرة ثقافية"

من "الغابة النرويجية" حتى "الروائى".. من أين تبدأ قراءة أعمال هاروكى موراكامى؟

فن الخزف الإسلامي.. كيف تطّور صناعته في العصري العباسي والفاطمي؟

الأكثر قراءة

"ذا بيست".. مبابى وميسى وهالاند يتنافسون على جائزة أفضل لاعب بالعالم

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

أول تحرك من فيتوريا لإنقاذ المنتخب.. تغييرات بالجملة فى تشكيل الفراعنة أمام غانا

عاجل.. كولر يرفض الاكتفاء بصفقتين ويحدد مطالبه فى انتقالات يناير

عاجل.. التفاصيل الكاملة لاتفاقيات الشركات السياحية مع السعودية بشأن موسم الحج

اضطرابات البحر الأحمر تهدد العالم بصدمة تضخمية جديدة وتبعات مؤسفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

سيطرة كاملة

جلال حمام

إسرائيل.. تاريخ من الأكاذيب

خالد حريب

حدود مصر وحدود الآخرين

محمد رفعت

أكاذيب بنى صهيون

القس. رفعت فكرى

البالون.. وفنون الحياة!!

وائل لطفي

صهاينة الداخل

محمود خليل

قارب شيحة.. والحشاشون

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

نادى الأسير: الاحتلال ينفذ سرقات ويستولى على أموال وذهب ومقتنيات عائلات المعتقلين