الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"اللي بنى مصر".. أمسية حكي وشعر في بيت المعمار المصري غدًا

أمسية حكي شعرية
أمسية حكي شعرية

يستضيف بيت المعمار المصري برعاية مؤسسة العهد وصندوق التنمية الثقافية، أمسية حكي وشعر تحت عنوان: "اللي بنى مصر" عن العاملين بطائفة المعمار، في الخامسة مساء غدٍ الثلاثاء، الموافق 16 يناير 2024.

ويشارك بالأمسية الثقافية الكتاب والشعراء: حمدي حسين - سفيان صلاح، ومن تقديم: محمد رمضان حسين

يشار إلى أن عنوان بيت المعمار المصري في ‎٤ درب اللبانة من ميدان القلعة - المطلع أمام مدخل السلطان حسن والرفاعي.

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وبيت المعمار المصري هو نموذج لشكل وخصائص أحد أنماط المساكن في العصر العثماني (التركي) والذي سار على تقاليد العمارة المملوكية، وقد تم تخصيص المنزل كمنبر ثقافي، بناء على قرار وزير الثقافة رقم 19 لسنة 2010 الذى ينص على  أن "منزل على لبيب" (أثر رقم 496)  سيكون بيت المعمار المصرى، تابعًا لصندوق التنمية الثقافية.

 

ويبرز البيت الأثري تاريخ ونماذج العمارة المصرية منذ فجر التاريخ وحتى القرن الحادي والعشرين، كمنتج ثقافي اجتماعي في تكامل للفنون وتعامل مع ظروف الموقع والمناخ ومواد الإنشاء وخبرات بنائية مكتسبة وتقدم علمي، فيلقي الضوء على عدد من رواد العمارة ذوي المدارس الفكرية المتميزة.

ويضم البيت الأثري، مكتبة بحثية ورقية ورقمية فالبيت هو أحد المراكز التابعة لصندوق التنمية الثقافية، فهو مركزًا للأنشطة الثقافية المعمارية، كالندوات وورش العمل، والمعارض المعمارية والفنية والعروض الفنية وغيرها.

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وتشير الوثائق التعريفية التي توضح فكرة بناء بيت المعمار، إلى أن كلمة العمارة، لا تعنى عمارة المبنى فقط، وإنما تتسع لتشمل معنى العمران البشري المتكامل بالعديد من الأبنية، ولكل وطن عمارته المميزة، كما أن لكل مكان عمارته الخاصة به، والتي تمنح المكان مرجعيته الثقافية التي تميزه.


ويقدم بيت المعمار المصري، عددًا من الورش الفنية، والفاعليات الثقافية التي تخدم سكان المنطقة.

بيت المعمار المصري صندوق التنمية الثقافية أمسية حكي الكتاب مكتبة الفاعليات الثقافية

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