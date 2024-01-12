المخرج مارتن سكورسيزي يقتبس رواية عن المسيح لمناقشة سلبيات الدين المؤسسي

يستعد المخرج الأمريكي الشهير مارتن سكورسيزي لتصوير فيلم مدته 80 دقيقة عن المسيح يهدف من خلاله إلى مناقشة السلبيات المرتبطة بالدين المؤسسي.

رواية حياة المسيح

في مقابلة مع صحيفة لوس أنجلوس تايمز، أوضح سكورسيزي الفكرة وراء المشروع، فالفيلم مقتبس من رواية "حياة المسيح" للكاتب شوساكو إندو، وهو كاثوليكي ياباني اقتبس سكورسيزي روايته "الصمت" عام 1966 في فيلم آخر له.

قال سكورسيزي عن مشروع فيلمه الجديد إنه ومعاونه في الكتابة كينت جونز قد أنهيا السيناريو وكانا "يسبحان في الإلهام" لفيلم تدور أحداثه إلى حد كبير في يومنا هذا، ويركز على تعاليم المسيح الأساسية بطريقة تستكشف مبادئ المسيحية.

وتابع سكورسيزي: أحاول إيجاد طريقة جديدة لتسهيل استيعاب تعاليم المسيح، والتخلص من العبء السلبي لما ارتبط بالدين المؤسسي.

وأضاف المخرج البالغ من العمر 81 عامًا: "في الوقت الحالي، عندما تقول كلمة "الدين"، فإن الجميع يثورون لأنه فشل في نواحٍ عديدة. لكن هذا لا يعني بالضرورة أن الدافع الأولي كان خاطئا. دعونا نعود، دعونا فقط نفكر في الأمر. يمكنك رفض ذلك، ولكن هذا قد يُحدث فرقًا في الطريقة التي تعيش بها حياتك، حتى إن رفضتها، فلا يكون ذلك بفظاظة، هذا كل ما أتحدث عنه".

الإغواء الأخير للمسيح

وقال سكورسيزي إنه يستعد لتصوير الفيلم في عام 2024، بعد أن ألهمه لبدء العمل عليه لقاؤه مع البابا فرانسيس في عام 2023 والمشاركة في مؤتمر بعنوان الجماليات العالمية للخيال الكاثوليكية. في ذلك الوقت، قال سكورسيزي للصحافة: "لقد استجبت لنداء البابا للفنانين بالطريقة الوحيدة التي أعرفها؛ من خلال تخيل وكتابة سيناريو لفيلم عن المسيح".

يتمتع سكورسيزي بسجل حافل في الأفلام ذات الموضوعات الدينية العلنية. أثار تعديله عام 1988 على رواية "الإغواء الأخير للمسيح" لنيكوس كازانتزاكيس جدلًا واحتجاجات في جميع أنحاء العالم لتصويره لجدول زمني بديل لحياة يسوع، في حين أن فيلم "الصمت"، الذي صدر في عام 2016، يصور كفاح الكهنة اليسوعيين الذين تعرضوا للاضطهاد بسبب دينهم في اليابان في القرن السابع عشر. في عام 1997، أطلق سكورسيزي أيضًا فيلم عن السيرة الذاتية للدالاي لاما.