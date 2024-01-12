الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

المخرج مارتن سكورسيزي يقتبس رواية عن المسيح لمناقشة سلبيات الدين المؤسسي

المخرج مارتن سكورسيزي
المخرج مارتن سكورسيزي

يستعد المخرج الأمريكي الشهير مارتن سكورسيزي لتصوير فيلم مدته 80 دقيقة عن المسيح يهدف من خلاله إلى مناقشة السلبيات المرتبطة بالدين المؤسسي. 

رواية حياة المسيح

في مقابلة مع صحيفة لوس أنجلوس تايمز، أوضح سكورسيزي الفكرة وراء المشروع، فالفيلم مقتبس من رواية "حياة المسيح" للكاتب شوساكو إندو، وهو كاثوليكي ياباني اقتبس سكورسيزي روايته "الصمت" عام 1966 في فيلم آخر له. 

قال سكورسيزي عن مشروع فيلمه الجديد إنه ومعاونه في الكتابة كينت جونز قد أنهيا السيناريو وكانا "يسبحان في الإلهام" لفيلم تدور أحداثه إلى حد كبير في يومنا هذا، ويركز على تعاليم المسيح الأساسية بطريقة تستكشف مبادئ المسيحية. 

وتابع سكورسيزي: أحاول إيجاد طريقة جديدة لتسهيل استيعاب تعاليم المسيح، والتخلص من العبء السلبي لما ارتبط بالدين المؤسسي.

وأضاف المخرج البالغ من العمر 81 عامًا: "في الوقت الحالي، عندما تقول كلمة "الدين"، فإن الجميع يثورون لأنه فشل في نواحٍ عديدة. لكن هذا لا يعني بالضرورة أن الدافع الأولي كان خاطئا. دعونا نعود، دعونا فقط نفكر في الأمر. يمكنك رفض ذلك، ولكن هذا قد يُحدث فرقًا في الطريقة التي تعيش بها حياتك، حتى إن رفضتها، فلا يكون ذلك بفظاظة، هذا كل ما أتحدث عنه". 

"نهاية عدن".. كتاب يكشف آثار الانهيار المناخي على العالم الطبيعي

الإغواء الأخير للمسيح

وقال سكورسيزي إنه يستعد لتصوير الفيلم في عام 2024، بعد أن ألهمه لبدء العمل عليه لقاؤه مع البابا فرانسيس في عام 2023 والمشاركة في مؤتمر بعنوان الجماليات العالمية للخيال الكاثوليكية. في ذلك الوقت، قال سكورسيزي للصحافة: "لقد استجبت لنداء البابا للفنانين بالطريقة الوحيدة التي أعرفها؛ من خلال تخيل وكتابة سيناريو لفيلم عن المسيح". 

يتمتع سكورسيزي بسجل حافل في الأفلام ذات الموضوعات الدينية العلنية. أثار تعديله عام 1988 على رواية "الإغواء الأخير للمسيح" لنيكوس كازانتزاكيس جدلًا واحتجاجات في جميع أنحاء العالم لتصويره لجدول زمني بديل لحياة يسوع، في حين أن فيلم "الصمت"، الذي صدر في عام 2016، يصور كفاح الكهنة اليسوعيين الذين تعرضوا للاضطهاد بسبب دينهم في اليابان في القرن السابع عشر.  في عام 1997، أطلق سكورسيزي أيضًا فيلم عن السيرة الذاتية للدالاي لاما.

المخرج مارتن سكورسيزي سلبيات الدين المؤسسي رواية حياة المسيح سكورسيزي الإغواء الأخير للمسيح فيلم مدته 80 دقيقة

مواد متعلقة

هل الشيخ الشعراوي بطل رواية "عرش على الماء"؟ بركة يجيب

وحيد حامد عن فيلم معالى الوزير: كان يمكن رفضه على الورق

الأكثر قراءة

عاجل.. "الأرصاد" تحذر من طقس الغد: أمطار غزيرة فى 5 محافظات وصقيع بوسط سيناء

الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

قطع الإنترنت والهاتف تمامًا فى قطاع غزة

شروط "معلول" للتجديد تقرب محمد شكرى من الأهلى (خاص)

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

جلسة توبيخ لـ"خالد عبدالفتاح" فى الأهلى بسبب الزمالك (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

مائة يوم من المقاومة الباسلة

علي سعدة

دولة جنوب إفريقيا.. والمحكمة الجنائية الدولية

حسين دعسة

وبدأت معركة اليمن.. قوات أمريكية وبريطانية تشن حربها على الحوثيين

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والسينما الإيرانية

وائل لطفي

التحول الرابع

ماجد حبته

تكامل صناعى صار خماسيًا

سامح الأسوانى

نداء الحدائين.. لا تنويحة ولا صقر

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جدعون ليفى.. المثقف اليهودى الذى يرفض الاحتلال!

ماذا يقرأ الإسرائيليون الآن؟

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا