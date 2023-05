رسالة مهرجان كان

عقد ظهر اليوم المؤتمر الصحفي العالمي للمخرج العالمي صانع الافلام ( مارتن سكورسيزي ) والذي بلغ هذا العام عامه الثمانين و يشارك في فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته السادسة و السبعين بفيلم جديد ( خارج المنافسة ) و هو فيلم ( the killers of the FLOWER MOON ) و الذي عرض ٣ مرات في المهرجان و نفذت البطاقات الخاصة بالفيلم و مازال كثيرون يتوقون لرؤية الفيلم.

و لم يشارك سكورسيزي في مهرجان كان منذ عام ١٩٨٦ و ظهر اليوم بصحبة نجمه التاريخي ( روبرت دي نيرو ) والذي كان بطلا لاول افلامه الاشهر ( taxi driver ) و الذي شارك به (سكورسيزي) و (دي نيرو ) في فعاليات مهرجان كان عام ١٩٧٦ وفاز حينها اولى افلام سكورسيزي و دي ميرو بسعفة المهرجان الذهبية الاكبر في تاريخ صناعة السينما في العالم عام ١٩٧٦ و فاز ايضا في عام ١٩٨٠ عن فيلمه( raging Bull ) ايضا بسعفة كان الذهبية و بالتالي حصل سكورسيزي على السعفة الذهبية لمهرجان ( كان )مرتين و رشح لجائزة الاوسكار ٥ مرات فين حين حصل عليها مرة واحدة عن فيلمه ( المغادرون ) عام ٢٠٠٦ و ولم يظهر سكورسيزي بصحة (دي نيرو ) الايطالي الاصل مثله فقط بل ظهر كذلك بصحبة النجم الذي صعد لافاق أرحب و اكثر اهمية منذ عمله مع صانع الافلام العالمي سكورسيزي منذ اول افلامه ( the age of innocence) عام ١٩٩٣.

و يعد فيلم سكورسيزي الجديد هو الفيلم السابع له مع دي كابريو و قبل بدء موعد المؤتمر الصحفي الذي جمع الثلاثة الكبار ( سكورسيزي و دي نيرو و دي كابريو ) بنصف ساعة اغلقت ابواب القاعة التي امتلئت ! و امتد المؤتمر لساعة و نصف و كان مقرر له ان يكون ٤٥ دقيقة فقط ووقف الجمهور و الصحفيين خارج القاعة طوال ٩٠ دقيقة لرؤية العمالقة الثلاث و التقاط الصور لهم و قد خرج من القاعة سكورسيزي مسرعاً وسط حراسة مشددة و في مشهد مؤثر وقفت سيدتين و هما يمسكن ب (تي شيرت ) طبعت عليه صورة سكورسيزي فهو مخرج بشهرة لاعب كرة و يتم الاحتفاء به ربما اكثر من نجومه ! و هو أمر يبدو طبيعياً للعاملين في حقل السينما فقد أسهم سكورسيزي و بلا جدال في صنع نجومية غالبية نجوم هوليوود بل و صنع لنا اهم الافلام في تاريخ السينما في العالم .



و في اطار برنامج (نظرة خاصة) و هو أحد برامج مهرجان (كان ) الرسمية عرض ظهر اليوم اول فيلم يشارك في مهرجان كان السينمائي الدولي من جمهورية منغوليا منذ تأسيس المهرجان منذ ٧٦ عاما و هذه المشاركة الاولى كانت بالفيلم الروائي الطويل ( if only I could hibernate ) و الذي قدم له التليفزيون الفرنسي منحة دعم الى جانب عدة منح اخرى قدمت له من عدة جهات منها مهرجان لوكارنو السويسري و مؤسسة الدوحة للافلام !



و الفيلم يعتبره صناعه بل و يعتبره المهرجان العريق حدثاً استثنائيا في تاريخ منغوليا و التي سبق لها المشاركة في مهرجان كان بفيلم قصير اما عرض اليوم فهو العرض العالمي الاول للفيلم الروائي الطويل لمنغوليا في فعاليات مهرجان كان السادسة و السبعين.

و تعد هذه المشاركة الرسمية الاولى لمنغوليا في المهرجان هي المشاركة الرسمية الثانية بعد ان شاركت السودان ايضا و لاول مرة أمس في فعاليات مهرجان كان السادسة و السبعين بفيلم (وداعا جوليا).