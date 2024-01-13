من "الغابة النرويجية" حتى "الروائى".. من أين تبدأ قراءة أعمال هاروكى موراكامى؟

قليل من المؤلفين استحوذوا على خيال العالم مثلما فعل هاروكي موراكامي، الكاتب الياباني الشهير، الذي تخلى عن وظيفته اليومية في إدارة مقهى بطوكيو ليكتب وهو في التاسعة والعشرين من عمره، فقد أصبح الآن كاتبًا عالميًا برواياته السريالية، التي تحتفظ بجو من السحر والغرابة على الرغم من موضوعاتها الرصينة التي تلتفت إلى العزلة الإنسانية.

منذ أن نشر كتابه الأول عام 1979، حصل موراكامي على الأوسمة والجوائز عن أعماله، منها جائزة الفانتازيا العالمية للرواية، وجائزة فرانز كافكا، وجائزة القدس وغيرها الكثير، وفي عام 2000، وصفته صحيفة الجارديان على أنه "من أعظم الروائيين الذين هم على قيد الحياة في العالم".

مع مثل هذه الأعمال الضخمة، نشر موراكامي أكثر من اثنتي عشرة رواية، ناهيك عن قصصه القصيرة والواقعية، وقد يكون من الصعب معرفة أي من كتبه يجب أن تقرأ أولا.

ووفقًا لموقع penguin، نرشح لك هذه المجموعة من أبرز أعماله لتساعدك في قراءة ممتعة لـ "موراكامي".

مطاردة الأغنام البرية

لماذا لا تبدأ بهذه الرواية؟ فهذه الرواية مليئة بالواقعية السحرية والغرابة، كما تزخر القصة بالرسائل الغامضة والصور والمشاهد، فيأخذنا الكاتب في رحلة من البحث من المناطق الحضرية في طوكيو إلى الجبال النائية والمثلجة في شمال اليابان، حيث يواجه التقاليد والشياطين في أعماق نفسه.

الغابة النرويجية

إذا كنت أقل افتتانًا بالجانب بقراءة الأعمال السريالية لموراكامي، فجرّب قراءة هذه القصة البسيطة الخادعة والممتعة عن حب الشباب والخسارة، والتي يرويها الكاتب على خلفية ثورات الطلاب في طوكيو في الستينيات، لقد حولت رواية "الغابة النرويجية" موراكامي إلى نجم أدبي في اليابان، وهي روايته الأكثر مبيعًا في جميع أنحاء العالم، إذا وجدت كتب موراكامي الطويلة مخيفة، فهذه الرواية رائعة للبدء، ولقد تم تحويلها أيضًا إلى فيلم من إخراج Tran Anh Hung في عام 2010.

تاريخ طائر الرياح

هذه التحفة الفنية في بداية حياته المهنية تتطابق مع كل كتابات موراكامي، النساء الغامضات، والقطط المتلاشية، والآبار، والأشرار المهددين، والتأثيرات الخارقة للطبيعة، ناهيك عن الحكمة، والبراعة، وسرد القصص الممتع.

كافكا على الشاطئ

تم اختيار هذه الرواية من صحيفة نيويورك تايمز كواحدة من أفضل 10 الكتب لعام 2005 في العام الذي تم نشره فيه باللغة الإنجليزية، ويجمع هذا الكتاب أفضل صفات موراكامي من روح الدعابة، والواقعية السحرية، وحبه للموسيقى، وذلك في رواية واحدة، إنها أيضًا واحدة من أجمل حكاياته، ومن أجواء الرواية: رجل عجوز يجيد محادثة القطط، أسماك تهطل من السماء، جنود يعيشون في غابة منذ الحرب العالمية الثانية، حجر سحري قد يقود إلى خراب العالم أو خلاصه... أجواء غرائبية تحفل بها تحفة الكاتب الياباني هاروكي موراكامي "كافكا على الشاطئ".

بالتأكيد عن الموسيقى

إذا كنت قد قرأت بالفعل بعضًا من روايات موراكامي، فقد تكون مهتمًا بمعرفة المزيد عن المؤلف، وأي كتاب أفضل للذهاب إليه من هذا الكتاب الذي جمع فيه المحادثات بينه وصديقه سيجي أوزاوا، قائد الأوركسترا الشهير، فيتجلى شغف موراكامي بالموسيقى طوال الوقت، بدءًا من محادثاتهما حول الموسيقى وحتى الأفكار حول الإبداع والعلاقات، وهو ما يجعل قراءة الكتاب أمرًا لا بد منه لمعرفة أكثر عن موراكامي.

رجال بلا نساء

إذا كنت لا تزال مترددًا، فلماذا لا تبدأ صغيرًا وتجرب قصة قصيرة؟ تقدم أعمال موراكامي المختصرة نماذج مصغرة لرؤيته الفنية وإبداعه، وكتاب "رجال بلا نساء" هي أحدث مجموعاته، فمن خلال سبع حكايات، يستخدم موراكامي قدراته في الملاحظة للتأثير على حياة الرجال الذين، يجدون أنفسهم وحيدين، ففي الرواية أماكن مليئة بالدخان، وقلوب وحيدة ونساء غامضات، والبيسبول وفرقة البيتلز، كل ذلك منسوجًا معًا ليحكي قصصًا تتحدث عن نفسها.

الروائي كـ مهنة

إذا كنت مهتمًا بكيفية تعامل موراكامي مع حرفته "الكتابة"، فهذا الكتاب مناسب لك، فيشارك الكاتب الشهير بالعزلة القراء، حول ما يعتقد أنه سببًا ليكون روائيًا؛ من أفكاره حول دور الرواية في مجتمعنا؛ وحتى أصول الكتابة، وتأملاته حول شرارات الإبداع التي تلهم الكتاب والفنانين والموسيقيين والمبدعين.