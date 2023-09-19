صدور طبعة مصرية من "تسوكورو تازاكي عديم اللون" لـ هاروكي موراكامي

صدرت حديثًا عن مكتبة تنمية بالاشتراك مع دار الآداب للنشر، طبعة مصرية لأحدث روايات الكاتب الياباني الشهير هاروكي موراكامي، المترجمة للغة العربية، والتي تحمل اسم "تسوكورو تازاكي عديم اللون وسنوات حجه"، ومن ترجمة أحمد حسن المعيني، التي سبق وبيعت نحو مليون نسخة في اليابان وحدها خلال أول أسبوع فقط منذ صدورها.

أحداث الرواية

تدور أحداث الرواية حول "تسوكورو تازاكي" رجلٌ وحيد، يطارده الماضي. عندما كان في المدرسة، كان يعيش مع عائلته في ناغويا وكان لديه أربعة أصدقاء لا ينفصلون، تشاء الصدفة أن تشير أسماؤهم جميعًا إلى لونٍ من الألوان، فالأوَّل "أكاماتسو" أي "الصنوبر الأحمر"، والثاني "أومي" أي "البحر الأزرق"، والثالثة "شيران" أي "الجذر الأبيض"، والرابعة "كورونو" أي "الحقل الأسود". وحدَه "تسوكورو تازاكي" الذي ليس في اسمه نصيبٌ من الألوان.

يعيش الآن في طوكيو، حيث يعمل في تصميم وبناء محطات القطار ويواعد "سارة"، امرأة تكبره بسنتين. لكنه لا ينسى الصدمة التي تعرض لها قبل ستة عشر عامًا: لسببٍ غير مفهوم، تم طرده من مجموعة أصدقائه، ولم يرهم مرةً أخرى أبدًا. الآن، تنكأ "سارة" الجرح الذي لم يندمل، وتحثه على اكتشاف السبب، حينها يقرر العودة إلى الماضي والالتقاء بهم مرة أخرى، ليتعلم المزيد عن كل واحدٍ منهم، وعن نفسه.

رواية ملهمة ومؤثرة عن البحث عن الهوية. إنها قصة عن أشخاص ضائعين، يكافحون للتعامل مع المجهول وقبوله بطريقة ما، مثل كل واحدٍ منا. رحلة ستأخذك إلى أماكن بعيدة، في تحولٍ روحي للبحث عن الحقيقة.

رواية "تسوكورو تازاكي عديم اللون وسنوات حجه"

وقال "موراكامي" عن الرواية، إنه لأول مرة يترك لقلمه العِنانَ لكتابة أحداثها دون أن تكون فكرتُها مكتملةً ومختمرةً في رأسه، وإنه كان يستمتع بالتفكير في تطوُّر أحداث الرواية يومًا بيوم طَوالَ الستة أشهر التي قضاها في كتابتها. تقع الرواية في 19 فصلًا بما إجماله 370 صفحة من القَطْع المتوسط.

ويعتبر اسم الرواية من أطول أسماء روايات هاروكي موراكامي، وهو في اللغة اليابانية يُعتبر جملة اسمية كاملة: "تسوكورو تازاكي عديم اللون وسنوات حجه".