فوز موراكامي بجائزة أميرة ستورياس للأدب 2023

فاز المؤلف هاروكي موراكامي بجائزة أميرة أستورياس للأدب 2023، وهي واحدة من أهم الجوائز الأدبية الإسبانية، اليوم الأربعاء.

واشتهر المؤلف البالغ من العمر 74 عامًا مؤلف الروايات الشهيرة "كافكا على الشاطئ" و"الغابة النرويجية"، بحكاياته المعقدة عن عبثية الحياة العصرية والوحدة، وتلك الروايات تُرجمت إلى نحو 50 لغة.

هاروكي موراكامي يحصد جائزة أميرة أستورياس

وأشادت المؤسسة التي تنظم جائزة أميرة أستورياس قائلة عن هاروكي موراكامي: "تميز بـ"تفرد أدبه، ونطاقه العالمي وقدرته على الربط بين التقاليد اليابانية وإرث الثقافة الغربية في سرد ​​طموح ومبتكر".

أضافت المؤسسة أن “موراكامي” تناول بعض الموضوعات المهمة والصراعات الإنسانية في أعماله الروائية، منها "الوحدة، عدم اليقين الوجودي، ونزع الصفة الإنسانية في المدن الكبرى والإرهاب".

كما أشادت اللجنة بقدرته على جذب الأجيال المختلفة من خلال الكتب المختلفة، ووصفته بأنه "أحد أهم عدائي المسافات الطويلة في الأدب المعاصر".

لجنة تحكيم جائزة أستورياس

وأشارت لجنة تحكيم جائزة ستورياس إلى أن موراكامي كان روائيًا "قلقًا" متأثرًا بدوستويفسكي وديكنز وفارجاس يوسا ولم يمنعه استخدام الفكاهة والسريالية من التعامل مع المشكلات الاجتماعية الخطيرة والدفاع عن القيم الإنسانية.

وتبلغ قيمة جائزة أستورياس 50 ألف يورو (أي 55 ألف دولار) وهي واحدة من ثماني جوائز في مجالات مختلفة منها للفنون والرياضة والبحث العلمي، والتي تُمنح سنويًا من قبل مؤسسة اسمها ولي العهد الأميرة ليونور، كما يُعرف المؤلف الأكثر مبيعًا، بحكاياته المعقدة عن عبثية الحياة العصرية ووحدتها، والتي تُرجمت إلى نحو 50 لغة.

ويعتقد الكثير من القراء والأدباء أن موراكامي هو الكاتب الأقرب للفوز بجائزة نوبل للآداب، كما حصل بالفعل على جائزة فرانز كافكا، وهي جائزة رفيعة في عالم الأدب وأيضًا فاز بجائزة القدس، من بين العديد من الجوائز الأخرى.

كما فاز فيلم Drive My Car المأخوذ عن قصة قصيرة من موراكامي، بجائزة أفضل سيناريو في مهرجان كان السينمائي 2021 وجائزة أفضل فيلم دولي في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2022.

يجذب الكثير من الشباب أعمال موراكامي، لأنه ينتقل في روايته ما بين الواقعية السحرية والخيال العلمي والرومانسية، وتم تحويلها أعماله عدة مرات إلى أفلام وعروض مسرحية وفنية.

ووفقًا لنقاد الأدب، فإن خيال موراكامي يكون في أفضل حالاته عندما يركز على النظرات المسروقة التي تمثل العلاقات بأكملها، أو المشاهد السريالية غير المألوفة، مما يحول أي قصة إلى حكاية قابلة للتصديق.