الأربعاء 24 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

فوز موراكامي بجائزة أميرة ستورياس للأدب 2023

هاروكي موراكامي
هاروكي موراكامي

فاز المؤلف هاروكي موراكامي بجائزة أميرة أستورياس للأدب 2023، وهي واحدة من أهم الجوائز الأدبية الإسبانية، اليوم الأربعاء.

واشتهر المؤلف البالغ من العمر 74 عامًا مؤلف الروايات الشهيرة "كافكا على الشاطئ" و"الغابة النرويجية"، بحكاياته المعقدة عن عبثية الحياة العصرية والوحدة، وتلك الروايات تُرجمت إلى نحو 50 لغة.

هاروكي موراكامي يحصد جائزة أميرة أستورياس 

وأشادت المؤسسة التي تنظم جائزة أميرة أستورياس قائلة عن هاروكي موراكامي: "تميز بـ"تفرد أدبه، ونطاقه العالمي وقدرته على الربط بين التقاليد اليابانية وإرث الثقافة الغربية في سرد ​​طموح ومبتكر".

أضافت المؤسسة أن “موراكامي” تناول بعض الموضوعات المهمة والصراعات الإنسانية في أعماله الروائية، منها "الوحدة، عدم اليقين الوجودي، ونزع الصفة الإنسانية في المدن الكبرى والإرهاب".

كما أشادت اللجنة بقدرته على جذب الأجيال المختلفة من خلال الكتب المختلفة، ووصفته بأنه "أحد أهم عدائي المسافات الطويلة في الأدب المعاصر".

لجنة تحكيم جائزة أستورياس

وأشارت لجنة تحكيم جائزة ستورياس إلى أن موراكامي كان روائيًا "قلقًا" متأثرًا بدوستويفسكي وديكنز وفارجاس يوسا ولم يمنعه استخدام الفكاهة والسريالية من التعامل مع المشكلات الاجتماعية الخطيرة والدفاع عن القيم الإنسانية.

وتبلغ قيمة جائزة أستورياس 50 ألف يورو (أي 55 ألف دولار) وهي واحدة من ثماني جوائز في مجالات مختلفة منها للفنون والرياضة والبحث العلمي، والتي تُمنح سنويًا من قبل مؤسسة اسمها ولي العهد الأميرة ليونور، كما يُعرف المؤلف الأكثر مبيعًا، بحكاياته المعقدة عن عبثية الحياة العصرية ووحدتها، والتي تُرجمت إلى نحو 50 لغة.

ويعتقد الكثير من القراء والأدباء أن موراكامي هو الكاتب الأقرب للفوز بجائزة نوبل للآداب، كما حصل بالفعل على جائزة فرانز كافكا، وهي جائزة رفيعة في عالم الأدب وأيضًا فاز بجائزة القدس، من بين العديد من الجوائز الأخرى.

كما فاز فيلم Drive My Car المأخوذ عن قصة قصيرة من موراكامي، بجائزة أفضل سيناريو في مهرجان كان السينمائي 2021 وجائزة أفضل فيلم دولي في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2022.

يجذب الكثير من الشباب أعمال موراكامي، لأنه ينتقل في روايته ما بين الواقعية السحرية والخيال العلمي والرومانسية، وتم تحويلها أعماله عدة مرات إلى أفلام وعروض مسرحية وفنية.

ووفقًا لنقاد الأدب، فإن خيال موراكامي يكون في أفضل حالاته عندما يركز على النظرات المسروقة التي تمثل العلاقات بأكملها، أو المشاهد السريالية غير المألوفة، مما يحول أي قصة إلى حكاية قابلة للتصديق.

الجوائز الأدبية هاروكي موراكامي كافكا على الشاطئ جائزة أميرة ستورياس الأوسكار

الأكثر قراءة

الزمالك يفاوض أهلى طرابلس للتعاقد مع جون إيبوكا

أسعار جرام الذهب اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 بدون مصنعية

لأول مرة.. النائب العام الروسى يصل مصر لتعزيز التعاون الثنائى (فيديو وصور)

تعرف على منطوق أحكام المتهمين بحجز وتعذيب "صيدلي حلوان"

ألا تتزوج أجنبي.. متى تسقط حضانة الطفل الصغير عن الأم؟

محافظ أسوان: تنفيذ 85% من خطة رصف الطرق باعتمادات 105.5 مليون جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. قفزة قوية للمستقبل

جلال حمام

البنية التحتية.. حرب المستقبل

إبراهيم داود

قلق الصفحة الأولى

ماجد حبته

أهم اجتماعات تنموية إفريقية

وائل لطفي

من ينافس قناة السويس؟

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

حسين دعسة

منظمة التعاون الإسلامي/جدة.. نحو اجتماع استثنائي لإنقاذ القدس

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية