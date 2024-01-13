سلوى بكر: مجلة صباح الخير كانت بوتقة تضم كبار الفنانين والأدباء

قالت الكاتبة الروائية سلوى بكر، إن مجلة صباح الخير كانت البوتقة والعدسة التي تجمع وتضم حشد كبير من الموهوبين والمثقفين الذين أثروا الحياة الثقافية في مصر.

وأضافت خلال فعاليات حفل توقيع ومناقشة كتاب "مجلة صباح الخير.. سيرة ثقافية" للكاتب شعبان يوسف، بمؤسسة بتانة، الكاتب شعبان يوسف، منذ قليل، قائلة:"إنني أحد الشواهد ونتاج مجلة صباح الخير، مشيرة إلى إنه ونحن طلاب في ثانوي كنا نقرأ لإحسان عبد القدوس وكبار الأدباء من مجلة صباح الخير".

وتذكرت سلوى بكر، كيف كان الكاريكاتير الذي ينشر في مجلة صباح الخير، فقد كان يعبر عن انحيازهم السياسي والثقافي.

وأشارت إلى أن الفنان التشكيلي جورج البهجوري كان أحد الفنانين ومن أعمدة صباح الخير أيضا، حيث كانت المجلة تضم عدد كبير من الفنانين التشكيليين.

وأشادت الكاتبة سلوى بكر، بمحتوى مجلة صباح الخير، التي كانت تقدم خدمة هامة جدا وهي "الأدب للجميع"، لكبار الكتاب.

كما كانت مجلة صباح الخير في شهر رمضان، تنشر قصص شعبية مستمدة من حكايات الف ليلة وليلة.

وأدارت الندوة الكاتبة الروائية سلوى بكر، وناقشه الشاعران الكبيران جمال بخيت، ومحمد بغدادى، كما شارك فى المناقشة لفيف من أسرة مجلة صباح الخير.

عن شعبان يوسف

هو كاتب وشاعر وناقد وباحث مصري، ولد في 7 أبريل 1955، ومؤسس منتدى "ورشة الزيتون الأدبية" ومجلة "كتابات"، وألف سبعة دواوين ومسرحية، بالإضافة إلى العديد من الكتب الناقدة والبحثية، كما ترأس هيئة تحرير سلسلة "كتابات جديدة". كتب للعديد من الصحف والمجلات منها جريدة "التحرير" وجريدة "أخبار الأدب"، أيضا لعب دورًا بارزًا في الكشف عن شعراء وكاتبات مهمشين ومجهولين، ولديه العديد من الإسهامات في مجال الإنتاج الإعلامي، فشارك في إعداد وتقديم برامج تلفزيونية مثل "عصير الكتب"، و"سور الأزبكية"، و"المقهى الثقافي".

ومن أبرز كتبه: "أدب السجون"، عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2014، و"لماذا تموت الكاتبات كمدا؟"، عن دار بتانة للنشر والتوزيع، 2016، وفي هذا الكتاب، يسرد الكاتب نتائج بحوثه التي تشير إلى ما تعاني منه المرأة من تهميش واستبعاد مقصود، خاصة الكاتبات العربيات، ويطالب يوسف بالتخلص من أفكار المجتمع الذكوري لتحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية الحقة. وأيضًا كتاب "ضحايا يوسف ادريس وعصره"، دار بتانة للنشر والتوزيع، 2017. "صرخة فرج فودة"، دار بتانة للنشر والتوزيع، القاهرة، 2017، وألف هذا الكتاب بالاشتراك مع الدكتورة عزة كامل، و"المنسيون ينهضون"، عن دار بتانة للنشر والتوزيع، 2017. "نجيب الريحانى: المذكرات المجهولة"، عن دار بتانة للنشر والتوزيع، 2017، وفي الكتاب تجميع وتحقيق لحلقات كتبها نجيب الريحاني في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي. وكتاب "وجوه مشرقة في دفتر الحضور" عن المطابع الأميرية، 2019، وكتاب "في محبة العامية"، دار بتانة للنشر والتوزيع، القاهرة، 2020، وغيرها من الكتب النقدية والأعمال الشعرية.