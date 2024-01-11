الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

السبت.. حفل توقيع كتاب "مجلة صباح الخير.. سيرة ثقافية" لـ شعبان يوسف

مجلة صباح الخير
مجلة صباح الخير

تستضيف مؤسسة بتانة، الكاتب شعبان يوسف، في حفل مناقشة وتوقيع كتابه "مجلة صباح الخير.. سيرة ثقافية"، وذلك في تمام السابعة من مساء السبت الموافق 13 يناير.

مناقشة كتاب "مجلة صباح الخير.. سيرة ثقافية"

وتدير الندوة الكاتبة الروائية سلوى بكر، ويناقشه الشاعران الكبيران جمال بخيت، ومحمد بغدادى، ويشارك فى المناقشة لفيف من أسرة مجلة صباح الخير.

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من هو شعبان يوسف؟

كاتب وشاعر وناقد وباحث مصري، ولد في 7 أبريل 1955،  ومؤسس منتدى "ورشة الزيتون الأدبية" ومجلة "كتابات"، وألف سبعة دواوين ومسرحية، بالإضافة إلى العديد من الكتب الناقدة والبحثية، كما ترأس هيئة تحرير سلسلة "كتابات جديدة".

كتب للعديد من الصحف والمجلات منها جريدة "التحرير" وجريدة "أخبار الأدب"، أيضا لعب دورًا بارزًا في الكشف عن شعراء وكاتبات مهمشين ومجهولين، ولديه العديد من الإسهامات في مجال الإنتاج الإعلامي، فشارك في إعداد وتقديم برامج تلفزيونية مثل "عصير الكتب"، و"سور الأزبكية"، و"المقهى الثقافي".

ومن أبرز كتبه: "أدب السجون"، عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2014، و"لماذا تموت الكاتبات كمدا؟"، عن دار بتانة للنشر والتوزيع، 2016، وفي هذا الكتاب، يسرد الكاتب نتائج بحوثه التي تشير إلى ما تعاني منه المرأة من تهميش واستبعاد مقصود، خاصة الكاتبات العربيات، ويطالب يوسف بالتخلص من أفكار المجتمع الذكوري لتحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية الحقة.

وأيضًا كتاب "ضحايا يوسف ادريس وعصره"، دار بتانة للنشر والتوزيع، 2017.

"صرخة فرج فودة"، دار بتانة للنشر والتوزيع، القاهرة، 2017، وألف هذا الكتاب بالاشتراك مع الدكتورة عزة كامل، و"المنسيون ينهضون"، عن دار بتانة للنشر والتوزيع، 2017.

"نجيب الريحانى: المذكرات المجهولة"، عن دار بتانة للنشر والتوزيع، 2017، وفي الكتاب تجميع وتحقيق لحلقات كتبها نجيب الريحاني في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي.

وكتاب "وجوه مشرقة في دفتر الحضور" عن المطابع الأميرية، 2019، وكتاب "في محبة العامية"، دار بتانة للنشر والتوزيع، القاهرة، 2020، وغيرها من الكتب النقدية والأعمال الشعرية.

شعبان يوسف مجلة صباح الخير دار بتانة كتاب سلوى بكر

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