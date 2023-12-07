الخميس 07 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الأربعاء.. "الصحفيين" تناقش "نجيب محفوظ.. حكايات الراوي الأعظم"

نجيب محفوظ
نجيب محفوظ

تعقد اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين ندوة مناقشة كتاب (نجيب محفوظ..حكايات الراوي الأعظم)  للكاتب الصحفي محمود مطر، والصادر عن مؤسسة بتانة للنشر والتوزيع، وذلك في السادسة من مساء الأربعاء المقبل بقاعة طه حسين بالطابق الرابع بمبنى النقابة.

يناقش المؤلف الإعلامي د.محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور” ويدير الندوة الإذاعي والإعلامي محمد عبد العزيز رئيس إذاعة القاهرة الكبرى.

txt

نجيب محفوظ في مكتبة الإسكندرية: ماذا دار في حلقة أديب نوبل النقاشية؟

نجيب محفوظ.. حكايات الراوي الأعظم 

وفي الكتاب 23 شخصية جاورت نجيب محفوظ وشهدت من حياته، تحكي عن صاحب الشخصية الثرية وكأنه جميع أبطاله، الأستاذ في المنزل وفي الأسواق وفي الشارع وفي المقهى وحتى في خطابه للرئيس.. إنه نجيب محفوظ.

ويعد الكتاب محاولة مهمة جدًا لاكتشاف وجه نجيب محفوظ الإنسانى، لتقديمه ليس بوصفه أهم مبدع وروائى عربى أو الأديب العربى الوحيد الحائز على جائزة نوبل، ولكن بوصفه نجيب محفوظ عبدالعزيز إبراهيم الباشا، المواطن المصرى البسيط ابن الجمالية عاشق الحارة المصرية، وزوج السيدة عطية الله، ووالد أم كلثوم وفاطمة، وصديق وأستاذ عدد هائل من الأدباء ومن النخبة ومن المصريين البسطاء.

وبحسب تصريح سابق لمؤلف الكتاب؛ فإن نجيب محفوظ فى وجهه الإنسانى هو ابن بلد شهم جدع، ويتمتع بمروءة وشهامة، سريع البديهة حاضر الذهن، قادر على إلقاء النكت والإفيهات بخفة ظل ساحرة قادرة على انتزاع ضحكات كل من يسمعه.

وتابع «جمعت تلك التفاصيل من ابنته أم كلثوم ومن تلاميذه وأصدقائه مثل محمد سلماوى ويوسف القعيد وإبراهيم عبدالمجيد ونعيم صبرى ومحمود الشنوانى ومحمد جبريل ومحمد حسن عبدالله وهدى العجيمى وإبراهيم عبدالعزيز وفتحى هاشم وسعيد سالم وغيرهم».

واختتم فى الكتاب حاولت الكشف عن جوانب كثيرة من حياة صاحب نوبل مثل قصص حبه المبكرة وخطاباته التى تبادلها مع أصدقائه ومنها مثلًا خطاباته مع الأديب السكندرى المعروف سعيد سالم التى بدا فيها محفوظ مُصرًا على أن تنشر الأهرام رواية مسلسلة لسعيد سالم بدلًا من إحدى رواياته هو شخصيًا، وغيرها من تفاصيل عالم نجيب محفوظ الكبير جدًا.

مناقشة كتاب نجيب محفوظ حكايات الراوي الأعظم مؤسسة بتانة قاعة طه حسين نقابة الصحفيين الدكتور محمد الباز

الأكثر قراءة

نازية الاحتلال: إسرائيل تعرّى الفلسطينيين على "طريقة هتلر" (صور)

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

عاجل.. المحافظون يدعمون مبادرة الدستور للمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية

ترحيب دولى بمقترح السيسى بإقامة دولة فلسطينية "منزوعة السلاح" (فيديو)

عاجل.. البيت الأبيض "يستبعد" أن تكون هناك هدنة إنسانية جديدة فى غزة

تصاعد أزمة الشحات والشيبى.. الأهلى يطلب ردًا من اتحاد الكرة بشأن مخالفة لوائح الفيفا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سر الاتصال بين الملك عبدالله الثاني والرئيس جو بايدن

د. محمد عفيفي

عبدالناصر فى الفالوجة

ماجد حبته

أقوى أدوات جوتيريش

بسنت حسن

الاستحقاق الانتخابى

لواء.حمدى البطران

الانتخابات المصرية

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت