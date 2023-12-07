نجيب محفوظ في مكتبة الإسكندرية: ماذا دار في حلقة أديب نوبل النقاشية؟

نظمت مكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع سفارة السويد بالقاهرة ودار ديوان للنشر حلقة نقاشية لتدشين مشروع نجيب محفوظ الذي يحتفي بتراث الأديب الكبير.

حلقة نقاشية لتدشين مشروع نجيب محفوظ

يهدف مشروع نجيب محفوظ إلى إعادة تقديم أعمال الأديب الكبير من خلال الفن، ودعوة الجمهور للتفاعل معها من جديد، من خلال إنتاج أعمال فنية معاصرة مستوحاة من تراث نجيب محفوظ، وقد قام الفنانين من خلال المشروع بتصميم أغلفة جديدة لكتب نجيب محفوظ، إلى جانب رسم بورتريهات لمحفوظ في مراحل مختلفة من حياته.

حلقة نقاشية لتدشين مشروع نجيب محفوظ

حلقة نقاشية لتدشين مشروع نجيب محفوظ

حلقة نقاشية لتدشين مشروع نجيب محفوظ

في بداية الفعالية، رحب د.شريف رياض؛ رئيس قطاع العلاقات الخارجية والإعلام بمكتبة الإسكندرية، بالحضور، وشدد على اهتمام مكتبة الإسكندرية البالغ بهذا المشروع المهم الذي يربط بين أعمال الأديب الكبير نجيب محفوظ والفن والإبداع، مؤكدًا سعادته باستضافة المكتبة لفريق العمل الطموح الذي قدم هذا المشروع.

حلقة نقاشية لتدشين مشروع نجيب محفوظ

حلقة نقاشية لتدشين مشروع نجيب محفوظ

من جانبه، قال هوكان إيمسجورد؛ سفير السويد بالقاهرة إن حفل تدشين مشروع نجيب محفوظ يأتي في توقيت مهم حيث نحتفل بمرور 35 عامًا على حصول الأديب الكبير نجيب محفوظ على جائزة نوبل في الأدب، كما تشهد السويد احتفالات "أسبوع نوبل".

وأعرب عن سعادته بمشاركة السفارة في تنفيذ هذا المشروع المهم، واستضافة مكتبة الإسكندرية لتدشين المشروع، مؤكدًا أن هذا المشروع يسعى لطرح رؤية جديدة لقراءة وفهم أعمال نجيب محفوظ في سياق معاصر من خلال أدوات تعبير ثقافية وفنية جديدة.

حلقة نقاشية لتدشين مشروع نجيب محفوظ

حلقة نقاشية لتدشين مشروع نجيب محفوظ

من جانبها، تقدمت د.بريجيت بولاد؛ مسؤولة الفعاليات بدار ديوان للنشر، بالشكر لسفارة السويد بالقاهرة للتعاون في تنفيذ مشروع نجيب محفوظ لنشر تراث وأعمال نجيب محفوظ، كما تقدمت بالشكر لمكتبة الإسكندرية لاستضافة الفعالية.

حلقة نقاشية لتدشين مشروع نجيب محفوظ

وشارك في الحلقة النقاشية الروائي أحمد القرملاوي؛ مدير النشر في دار ديوان، والفنانين يوسف صبري، ومروان صبرة، وعبد الرحمن محمود، والذين شاركوا مع الحضور تجربتهم ورؤيتهم الفنية والإبداعية في تنفيذ مشروع نجيب محفوظ.