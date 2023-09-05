الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

نجيب محفوظ.. الحياة على أساس الحب (بودكاست)

نجيب محفوظ
نجيب محفوظ

في روايته حديث الصباح والمساء. لا يركز محفوظ على الحكاية والحبكة الدرامية بقدر ما يبحث أكثر عن الحكمة وسر الوجود. لماذا جئنا إلى هذه الحياة؟ ولماذا نعيش؟ وكيف رسمت أقدارنا؟ وما مصائرنا؟ ورغم أنها أسئلة ترهق العقل، لا يقدم نجيب محفوظ إجابات عنها بقدر ما يقدم إشارات ورسائل عن الأمل والحب والسلام والطمأنينة. أراد أن يقول لنا كلما تجيء عليكم لحظة حزن سيعقبها دائما لحظات فرح. إن بالأرض متسع للجميع. ساحة شاسعة يمكننا أن نتنفس فيها هواء الله ونعيش متجاورين دون أن يهد أحدنا جدار البيت على الأخر.

في هذه الحلقة من "بودكاست الدستور" نحاول التسلل إلى إحدى مغارات عقل نجيب محفوظ، المغارة التي يخبئ فيها فكرته عن الحياة وعن الموت. كيف رأى موقع الإنسان من العالم؟ ولماذا ربط لحظة الميلاد والفرح في رواياته بلحظة الموت القاسية؟

نجيب محفوظ حديث الصباح والمساء أسئلة وجودية غاية الحياة الحب بودكاست الدستور

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