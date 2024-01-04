بدء فعاليات مناقشة العدد 400 من مجلة الثقافة الجديدة بـ"الأعلى للثقافة"

بدأت، مساء الخميس، فعاليات مناقشة العدد 400 من مجلة الثقافة الجديدة بالمجلس الأعلى للثقافة رئاسة د.هشام عزمي، بحضور د.نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة،وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور لثقافة".

تتضمن الندوة كلمة وزيرة الثقافة د.نيفين الكيلاني، كلمة الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي، كلمة رئيس تحرير مجلة الثقافة الجديدة الكاتب الصحفي طارق الطاهر وشهادة ثقافية لتاريخ وطن شهادات ودراسات"، والصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة.

يشارك في المناقشة د.جمال العسكري، الناقد شعبان يوسف، الشاعر عيد عبد الحليم، الناقد الدكتور مرسي عواد، الدكتور مصطفى القزاز، الفنان محمد بغدادي، الناقد محمد عبد الرازق ابو العلا، الكاتب محمد السيد عيد، الناقد التشكيلي محمد كمال، الشاعر محمود خير الله، الدكتور محمود عبد الباري، ويدير اللقاء الكاتب الصحفي طارق الطاهر.

يتطرق اللقاء إلى تاريخ المجلة منذ صدور عددها الأول في أبريل 1970 على يد مؤسسها الكاتب الكبير سعد الدين وهبة، باعتبارها أداة من أدوات الثقافة الجماهيرية في نشر الثقافة الرفيعة، والتطورات المتعددة عبر الحقب الزمنية المختلفة التي طرأت على الجهة التي تصدرها وانعكاس ذلك عليها، حتى تغير المسمى من الثقافة الجماهيرية إلى الهيئة العامة لقصور الثقافة، كما سيتم رصد الملامح التحريرية التي اتسمت بها مجلة الثقافة الجديدة منذ عددها الأول وحتى العدد 400.

فعاليات مناقشة العدد 400 من مجلة الثقافة الجديدة

فعاليات مناقشة العدد 400 من مجلة الثقافة الجديدة

فعاليات مناقشة العدد 400 من مجلة الثقافة الجديدة