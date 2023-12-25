وزيرة الثقافة تكرم الفائزين في النسخة السادسة لمسابقة "أنا المصري"

كرمت د.نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الفائزين في مسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب في نسختها السادسة، خلال الاحتفالية الفنية التي نظمها قطاع شئون الإنتاج الثقافيّ برئاسة المخرج خالد جلال، على المسرح القومي بالعتبة.

وذهبت الجائزة الأولى بالمسابقة مناصفة بين كل من: أغنية: يا بلاد العالمين، كلمات:إٍسلام حسن، ألحان وتوزيع: أسامة سامي، غناء: مؤمن خليل، وأغنية: يا مصر، كلمات: أحمد مخيمر، ألحان: حاتم عزت، توزيع: محمود حنفي، غناء:حبيبة حاتم.

كما فازت بالجائزة الثانية:أغنية صدق عينيك، كلمات: شادي شديد، ألحان: علي الألفي، توزيع: عمرو فؤاد، غناء: علي الألفي.

وحصلت على الجائزة الثالثة: أغنية: رايتك عالية، كلمات وألحان وتوزيع وغناء: وسام محمد أشرف.

أما الجائزة الرابعة فذهبت إلى: أغنية: بحبك يا مصر، كلمات: جهاد نوار، ألحان: محمد طارق، توزيع: مصطفى حافظ، غناء: عبد الله لبيب.

وفازت بالجائزة الخامسة: أغنية: فاتحة بابك، كلمات: نادر الحداد، ألحان وتوزيع: وسام أشرف شعيب، غناء: أحمد عبد المنعم جاويش.

كما حرصت وزيرة الثقافة على تكريم أعضاء لجنة التحكيم بالمسابقة: "الدكتورة هويدا حرك، الدكتورة نسرين رشدي، والفنان محمد الحلو"، لما بذلوه من جهد متميز في اكتشاف الموهوبين من المتسابقين.

وقدمت وزيرة الثقافة الشكر للمشاركين في مسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية، مشيدة بالمستوى العالي للمشاركين والأداء الرائع الذي قدموه في هذه المسابقة.

أكدت أن هذه المسابقة تعكس حب الشباب المصري لوطنهم وثقافتهم، مؤكدة دور الفن والثقافة في تعزيز الانتماء الوطني.

كما وجهت وزيرة الثقافة الشكر للقائمين على المسابقة ولجان التحكيم، الذين ساهموا في إنجاح هذه المسابقة وجعلوها فرصة للشباب المصري للتعبير عن حبهم لوطنهم.

ووجه المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي الشكر للدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، لرعايتها المسابقة ودعمها الذي يتناغم مع مسيرة وزارة الثقافة، نحو تعزيز القيم الإيجابية لدى المجتمع، واكتشاف الموهوبين والمبدعين من كافة أنحاء الجمهورية، مؤكدًا تحقيق المسابقة لهذه المستهدفات، وأوضح جلال أنه قد تقدم للمسابقة هذا العام 44 مطربًا، بإجمالي 49 أغنية، وأسفرت التصفيات النهائية منها عن 35 متسابقًا.