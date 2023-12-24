الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

وزيرة الثقافة توجه بطباعة سلسلة "اتخضر للأخضر"  للأطفال

من إصدارات مكتبة
من إصدارات مكتبة الأسرة

أعلنت مكتبة الأسرة طباعة سلسلة "اتخضر للأخضر"، التي أصدرها المركز القومي لثقافة الطفل، بالمجلس الأعلى للثقافة، خلال عام ٢٠٢٣؛ يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بضرورة العمل بقطاعات الوزارة المعنية لتوعية الأطفال والنشء بقضايا المناخ وأهمية البيئة.

وتتألف السلسلة من خمسة كتب هي "زرعنا شجرة"، "الرياح والقط الطيب"، "صعود الجبل المقدس"، و"نهر الفرح"، بالإضافة إلى "عم نجيب الحطاب".

يُشارك في كتابة ورسم هذه الكتب مجموعة من الأسماء البارزة،  مثل: محمد السيد عيد، أحمد مصطفى، محمود يسري، عبد الرحمن نور الدين، أحمد مصطفى، أميرة صبري،  عبير زكي، موسى نجيب موسى، ومحمد عطية، وغيرهم من الكتّاب والرسامين المبدعين.

تأتي هذه السلسلة في إطار الدور الوطني والإقليمي لوزارة الثقافة للتوعية بقضايا المناخ، وتُعد أحدث إصدارات مكتبة الأسرة التي تسعى لنشر الوعي حول قضايا البيئة بين الأطفال، ويأتي ذلك كأحد توصيات مجموعة أصدقاء العمل المناخي المرتكز على الثقافة بمؤتمر المناخ Cop28، التي تهدف إلى تعزيز الوعي بقضايا المناخ من خلال الثقافة والفنون، ويُعتبر إصدار سلسلة "اتخضر للأخضر" خطوة فعّالة نحو تحقيق التوعية الثقافية إزاء قضايا المناخ، ويُمثل دعمًا فعّالًا للجهود الدولية المبذولة في هذا السياق.

سلسلة اتخضر للأخضر المركز القومي لثقافة الطفل المجلس الأعلى للثقافة مكتبة الاسرة قضايا المناخ وأهمية البيئة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

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