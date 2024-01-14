شعبان يوسف: "صباح الخير" مجلة تركت معارك فنية وسياسية وفكرية

قال الكاتب شعبان يوسف، إن مجلة صباح الخير، كانت حلما للكاتبة فاطمة اليوسف، وهو أن تؤسس مجلة صباح الخير، وتخاطب القلوب المصرية، وتقدم فكرا جديدا.

وتحدث الكاتب شعبان يوسف، خلال حفل توقيع ومناقشة كتابه "مجلة صباح الخير.. سيرة ثقافية"، عن عدد من الكتاب بالمجلة ومؤسسيها مثل روزاليوسف، وإحسان عبد القدوس وأحمد بهاء الدين.

كما كتب عن الكاتب حسن فؤاد، مشيرا إلى أنه "أسطورة فنية في الحياة الفكرية والثقافية المصرية"، أيضا خصص فصلا عن الكاتب صلاح جاهين.

وأضاف شعبان يوسف أن مثقفي الخمسينات كانوا نتيجة ما قدمه مثقفي الأربعينات.

مجلة صباح الخير.. سيرة ثقافية

كما قال الكاتب: “نشرت في كتابي شهادة مهمة للغاية لحسن فؤاد، فهو أحد مدشني ثقافة الخمسينات، وذلك في فصل كامل وهو من أجمل فصول الكتاب، فلم يكن رساما عاديا ولكنه كان فنانا”.

ولفت شعبان يوسف إلى أنه يتحدث في كتابه عن إحسان عبد القدوس، الذي كان كانت مهما ليس من ناحية الأدب فقط، ولكن على المستوى السياسي والثقافي أيضا، سبق واصطدم مع السلطة بسبب إحدى مقالاته.

أيضا يعرض شعبان يوسف في كتابه "مجلة صباح الخير.. سيرة ثقافية"، محتوى المجلة: أول أما تفتح المجلة تجد حكاية لإحسان عبد القدوس، ثم كاريكاتير لصلاح جاهين، وكان يكتب بها كبا الأدباء، فليست مجرد مجلة خفيفة وإنما كانت مجلة سياسية وثقافية، تخاطب الفكر.

كما كشف أنه كتب فصلا عن الإعلامي والصفحي مفيد فوزي، حيث نشر بالمجلة أهم التحقيقات التي كتبها في حياته، وذلك في الخمسينات.

وأضاف شعبان يوسف، أنه على مدار تاريخ مجلة صباح الخير، نشر بها حكايات وقصص شهيرة مثل فساد الأمكنة، أوعية النهر، الشمندورة وغيرها، لكبار الكتاب والأدباء في مصر.

لافتا إلى أن مجلة صباح الخير تركت معارك فنية وسياسية وفكرية، ومن أبرزها معارك مصطفى محمود ومرسي جميل عزيز، وغيرهم.

يذكر أن الندوة أدارتها الكاتبة الروائية سلوى بكر، وناقشه الشاعران الكبيران جمال بخيت، ومحمد بغدادي، كما شارك في المناقشة لفيف من أسرة مجلة صباح الخير.

وشعبان يوسف، هو كاتب وشاعر وناقد وباحث مصري، ولد في 7 أبريل 1955، ومؤسس منتدى "ورشة الزيتون الأدبية" ومجلة "كتابات"، وألف سبعة دواوين ومسرحية، بالإضافة إلى العديد من الكتب الناقدة والبحثية، كما ترأس هيئة تحرير سلسلة "كتابات جديدة".

كتب للعديد من الصحف والمجلات منها جريدة "التحرير" وجريدة "أخبار الأدب"، أيضا لعب دورًا بارزًا في الكشف عن شعراء وكاتبات مهمشين ومجهولين، ولديه العديد من الإسهامات في مجال الإنتاج الإعلامي، فشارك في إعداد وتقديم برامج تلفزيونية مثل "عصير الكتب"، و"سور الأزبكية"، و"المقهى الثقافي".