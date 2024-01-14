الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الاحتفاء بيون فوسه "أديب نوبل".. تفاصيل البرنامج الثقافي لضيف شرف معرض الكتاب

أديب نوبل يون فوسه
أديب نوبل يون فوسه

تشارك مملكة النرويج ضيف شرف الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الخامسة والخمسين، ببرنامج ثقافي كبير، يضم مجموعة من الكتاب والمبدعين في النرويج، لتعريف العالم العربي، بالثقافة النرويجية، إلى جانب أدب الطفل في النرويج. 

ومن بين الأدباء النرويجيين المشاركين في المعرض، الكاتب تيرجي تيفيدت مؤلف كتاب عن النيل، والكاتب جوستاين غاردر، والكاتبة لين ستارلسبيرج.

 الاحتفاء أهم كتاب المسرح في النرويج هنريك إبسن

ويحتفي البرنامج بأديب نوبل النرويجي "يون فوسه"؛ حيث يخصص يومًا كاملًا له في المعرض، لتناول أعماله، ومؤلفاته وأشعاره المختلفة، كما يحتفي بأهم كتاب المسرح في النرويج هنريك إبسن، المعروف بـ"أبو المسرح النرويجي".

وبالنسبة إلى أدب الأطفال، يحتفي البرنامج بأدب الطفل، من خلال مشاركة نسرين مكتبي برقوقي، مديرة المركز القومي لكتب الأطفال والشباب بأوسلو، وذلك باعتبار المشاركة تبادلًا للخبرات في مجال الكتابة للطفل بين النرويج والعالم العربي.

تفاصيل معرض القاهرة للكتاب بدورته الـ55

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، قد عقدت اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، للكشف عن تفاصيل الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، التي يفتتحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وهيلدا كليمتسدال سفير دولة النرويج بالقاهرة، وسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، والشريك الاستراتيجي مركز مصر للمعارض الدولية، وممثلي الشركة المتحدة للطباعة والنشر وتكنولوجيا المعلومات المنفذة للمنصة الرقمية الخاصة بالمعرض، والأستاذ هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.

وتأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة... نصون الكلمة"، وتُقام فعالياته الثقافية خلال الفترة من 25 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحل عليها مملكة النرويج ضيف شرف، وتم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشاروني شخصية معرض كتاب الطفل.

مملكة النرويج معرض القاهره الدولي للكتاب أدب الطفل الثقافة النرويجية دار الأوبرا المصرية

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