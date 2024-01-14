الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

رئيس الناشرين المصريين: أجرينا قرعة علنية نزيهة للمشاركين بمعرض الكتاب

رئيس اتحاد الناشرين
رئيس اتحاد الناشرين المصريين

وجه سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لدعمه الدائم والمستمر للمثقفين والناشرين، وجميع أدوات القوى الناعمة في مصر، وبخاصة في ظل بناء الجمهورية الجديدة، تأكيدًا على أن أساس بناء الجمهورية الجديدة يقوم على الصحة والتعليم والثقافة، واعتبار الثقافة إحدى أهم أدوات البناء للإنسان المصري فكريًا واجتماعيًا، وهو ما سيحافظ على منجزات الدولة المصرية التي تقوم بها.

كما وجه الشكر والتقدير لمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، على تعاونهما الدائم مع جميع الناشرين، لافتًا خلال إلقاء كلمته بالمؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ55 المقام بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية إلى أن الدورة الجديدة للمعرض مميزة؛ لأنها تنم عن نجاح باهر لمعرض الكتاب الذي يعد من أكبر المعارض الدولية للكتاب، وبخاصة في ظل ما لمسناه خلال الإعداد والتجهيز لهذه الدورة، باجتماعات اللجنة العليا للمعرض والتنسيق الدائم والمستمر مع الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وفريقه المعاون. 

وأوضح رئيس اتحاد الناشرين المصريين أنه تم إجراء قرعة علنية بشفافية وعدالة ونزاهة لتسكين جميع الناشرين المصريين والعرب بالمعرض، وذلك بمقر اتحاد الناشرين المصريين، وتم استيعاب جميع الناشرين الذين تقدموا للاشتراك في المعرض لإتاحة الفرصة للجميع لعرض أحدث إصداراتهم وإنتاجهم للجمهور المصري والعربي، وتلبية الطلبات كافة التي تقدم بها الاتحاد إلى الهيئة.

وأضاف: “مصرنا العزيزة ستظل دائمًا في الريادة والصدارة بإنتاجها الفكري والثقافي، وقدرة مثقفيها ومبدعيها وناشريها على العطاء الذي لا ينضب، متمنيًا أن تكون هذه الدورة ناجحة ومميزة لجميع الناشرين المصريين والعرب والأجانب”.

شهد المؤتمر حضور كل من السفيرة هيلدا كليميتسدال سفيرة النرويج في القاهرة، الناشرين محمد رشاد وسعيد عبده رئيسي اتحادي الناشرين العرب والمصريين، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب.

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