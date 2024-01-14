قبل انطلاقه.. أبرز فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض القاهرة للكتاب 2024

تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، للكشف عن تفاصيل الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، التي يفتتحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وتأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة... نصون الكلمة"، وتُقام فعالياته الثقافية خلال الفترة من 25 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحل عليها مملكة النرويج ضيف شرف، وتم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشاروني شخصية معرض كتاب الطفل.

وخلال السطور التالية، يستعرض "الدستور" برنامج النشاط الثقافي للمعرض.

يقام البرنامج الثقافي للمعرض في 7 قاعات، وصالة كاملة لكتب وأنشطة الطفل، وأماكن للفنون الحرة.

وتتضمن قاعات معرض الكتاب على الأنشطة، كالتالي:

- القاعة الرئيسية "قاعة سليم حسن"

الحضارة ضمير الإنسانية- الهرم سر اكتشفته التكنولوجيا الحديثة- الحوار الوطني المستمر- مستقبل الصحافة الورقية- خريطة السكان في مصر إلى أين؟ وغيرها.

- القاعة الدولية

دانتي شاعر المتوسط- مختارات شعرية "عشرون شاعرة أمريكية حائزات على جائزتي نوبل وبوليترز"، هذا إلى جانب محور مبدعون وجوائز ويستضيف كل من زهران القاسمي- أحمد عبد الملك- عائشة السيفية- سعود السنعوسي- علي جعفر العلاق- حسن طلب- يمنى طريف الخولي وغيرهم.

- قاعة الصالون الثقافي

الطريق إلى النصر ودور حرب الاستنزاف- آفاق الفلسفة في عالم جديد- نجيب محفوظ ويحيى حقي من مشروعات السرد العربي- مئوية ميلاد حنا- علي رضا- فؤاد المهندس- مصطفى لطفي المنفلوطي- حامد ندا وغيرها.

- قاعة فكر وإبداع

تضم مناقشة 26 كتابًا فكريًا، منها: الذكاء الاصطناعي في دراما السينما والتليفزيون والمنصات، ورجال عاشوا ألف عام، والمسرح الشعري، والأدب الشعبي الأفريقي، إضافة إلى 26 كتابًا إبداعيًا بين القصة والرواية، منها: روايات ريم بسيوني، وأحمد صبري أبو الفتوح... وغيرهما.

- قاعة الشعر

تضم مجموعة من الأمسيات الشعرية لشعراء العامية والفصحى المصريين ومجموعة من الشعراء العرب والأجانب، حيث يبلغ عدد الشعراء المشاركين أكثر من 200 شاعر.

- عروض فنية تفاعلية

فعاليات يمتزج فيها جمهور المعرض مع تراثه من الأداءات التراثية التي نشأ وعاش عليها في البراح المعتاد، وذلك بالتعاون مع جميع قطاعات وزارة الثقافة منها: الهيئة العامة لقصور الثقافة، دار الأوبرا المصرية، المركز القومي لثقافة الطفل، أكاديمية الفنون.. وغيرها.