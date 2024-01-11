يتساءل قطاع كبير من محبي الثقافة والكتب عن وشريحة عريضة من المواطنين عن موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب، إذ يفصلنا أيام قليلة عن انطلاق الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب والمفترض أن تُقام في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ويترقب آلاف من الشباب في مصر والوطن العربي المعرض باعتباره الحدث الثقافي الأبرز خلال العام.

موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2024 وطريقة حجز التذكرة

سيتم افتتاح الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2024 بمشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية. يبدأ المعرض يوم الأربعاء الموافق 24 يناير ويستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2024، على أن يُفتح أبواب المعرض للجمهور يوم الخميس الموافق 25 يناير في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

ساعات عمل معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2024 الدورة الـ 55

وحسب الخطة الزمنية التي أعلنتها وزارة الثقافة فإن معرض الكتاب 2024 سيستمر في استقبال الزوار من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً، ما عدا يومي الخميس والجمعة حتى التاسعة مساءً، اعتبارًا من تاريخ 25 يناير حتى 6 فبراير عام 2024.

كيفية دخول معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

وأوضحت الهيئة العامة للكتاب باعتبارها الجهة المنظمة للحدث الثقافي الكبير أنه لن يسمح دخول المعرض إلا بالتذكرة المحجوزة مسبقًا أو بالدعوات، يمكن شراء تذكرة دخول معرض الكتاب 2024 بسعر 5 جنيهات، وتتيح التذكرة الفرصة للزوار للدخول والخروج من المعرض مرة واحدة، يمكن حجز التذاكر عبر المنصة الرقمية للمعرض أو من خلال شباك التذاكر الموجود بجوار باب الدخول إلى المعرض.

خطوات حجز تذكرة دخول معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

الدخول إلى موقع معرض الكتاب من هنــا. الضغط على شراء تذكرة. تسجيل البيانات المطلوبة والخاصة بالراغبين في زيارة المعرض مثل رقم الهاتف. بعد إتمام التسجيل يرسل الموقع نسخة من تذكرة معرض الكتاب 2024 في رسالة عبر تطبيق واتساب ونسخة على البريد الإلكتروني، والتي ستشمل تفاصيل يوم الدخول والوقت المحدد للزيارة.

إقرأ أيضًا:

موعد معرض الكتاب 2024.. سعر تذاكر الدخول للمعرض في نسخته الـ 55