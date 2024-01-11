الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2024 وطريقة حجز التذكرة

جريدة الدستور

يتساءل قطاع كبير من محبي الثقافة والكتب عن وشريحة عريضة من المواطنين عن موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب، إذ يفصلنا أيام قليلة عن انطلاق الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب والمفترض أن تُقام في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ويترقب آلاف من الشباب في مصر والوطن العربي المعرض باعتباره الحدث الثقافي الأبرز خلال العام.

موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2024 وطريقة حجز التذكرة

سيتم افتتاح الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2024 بمشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية. يبدأ المعرض يوم الأربعاء الموافق 24 يناير ويستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2024، على أن يُفتح أبواب المعرض للجمهور يوم الخميس الموافق 25 يناير في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

ساعات عمل معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2024 الدورة الـ 55

وحسب الخطة الزمنية التي أعلنتها وزارة الثقافة فإن معرض الكتاب 2024 سيستمر في استقبال الزوار من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً، ما عدا يومي الخميس والجمعة حتى التاسعة مساءً، اعتبارًا من تاريخ 25 يناير حتى 6 فبراير عام 2024.

موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024.. اعرف تفاصيل الدورة الـ 55

ميعاد النسخة 55| خطوات حجز تذاكر معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

كيفية دخول معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

وأوضحت الهيئة العامة للكتاب باعتبارها الجهة المنظمة للحدث الثقافي الكبير  أنه لن يسمح دخول المعرض إلا بالتذكرة المحجوزة مسبقًا أو بالدعوات، يمكن شراء تذكرة دخول معرض الكتاب 2024 بسعر 5 جنيهات، وتتيح التذكرة الفرصة للزوار للدخول والخروج من المعرض مرة واحدة، يمكن حجز التذاكر عبر المنصة الرقمية للمعرض أو من خلال شباك التذاكر الموجود بجوار باب الدخول إلى المعرض.

خطوات حجز تذكرة دخول معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

  1. الدخول إلى موقع معرض الكتاب من هنــا.
  2. الضغط على شراء تذكرة.
  3. تسجيل البيانات المطلوبة والخاصة بالراغبين في زيارة المعرض مثل رقم الهاتف.
  4. بعد إتمام التسجيل يرسل الموقع نسخة من تذكرة معرض الكتاب 2024 في رسالة عبر تطبيق واتساب ونسخة على البريد الإلكتروني، والتي ستشمل تفاصيل يوم الدخول والوقت المحدد للزيارة.
    إقرأ أيضًا: 

موعد معرض الكتاب 2024.. سعر تذاكر الدخول للمعرض في نسخته الـ 55

موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض القاهره الدولي للكتاب وطريقة حجز التذكرة معرض القاهرة الدولى القاهرة الدولي للكتاب القاهرة الدولي للكتاب عام 2024

مواد متعلقة

الأحد.. "الثقافة" تُعلن تفاصيل الدورة الـ55 من معرض الكتاب فى مؤتمر صحفى

موعد معرض الكتاب 2024.. سعر تذاكر الدخول للمعرض في نسخته الـ 55

الأكثر قراءة

لوائح "كاف" تصدم منتخب مصر قبل مواجهة موزمبيق فى أمم إفريقيا 2023

أعداد المواليد فى مصر تسجل أكبر تراجع بمعدل 23% خلال آخر 10 سنوات

أسعار الذهب تواصل التراجع محليًا رغم الارتفاع عالميًا.. والدولار ينخفض

محمد الباز يكشف سبب أزمة الدولار فى مصر

تفاصيل جلسة أحمد عبدالقادر مع كولر للرحيل عن الأهلى

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟