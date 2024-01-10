الأربعاء 10 يناير 2024
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الثقافة

الأحد.. "الثقافة" تُعلن تفاصيل الدورة الـ55 من معرض الكتاب في مؤتمر صحفي

وزارة الثقافة
وزارة الثقافة

تنظم وزارة الثقافة، مؤتمرًا صحفيًا، الأحد المقبل؛ لإعلان عن تفاصيل الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والمقرر أن تُقام في الفترة من 24 من شهر يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل.

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يذكر أن المعرض يأتي بمشاركة أكثر من 800 دار نشر عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنبية، وتقام فعاليات الدورة الجديدة له 24 يناير الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

وقررت وزارة الثقافة مملكة النرويج ضيف شرف الدورة 55 من معرض الكتاب، وشخصية المعرض عالم البصريات الدكتور حسن سليم، وشخصية معرض الأطفال يعقوب الشاروني.

فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

 ويشهد معرض الكتاب العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، منها: توقيعات الكتب من الكتاب المصريين والعالميين، إضافة إلى معارض الكتب المصورة، وورش العمل الفنية، مثل ورشة عمل "الرسم بالألوان الزيتية" وورشة عمل "النحت بالطين".

وقد أعلنت الهيئة العامة للكتاب، عن تنظيم حفلات التوقيع لدور النشر، فقط بالقاعات والأماكن المخصصة لها، وبالتنسيق مع إدارة المعرض.

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قبل غلق باب التقديم.. كل ما تريد معرفته عن جوائز معرض الكتاب 2024

جوائز معرض الكتاب 2024

 وقد أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، عن فتح باب التقدم لجوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 55 لعام 2024، في الفترة من 20 ديسمبر حتى 10 يناير 2024.

وبعد معرض ميعاد معرض الكتاب 2024، تأتي جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام 2024، في ستة عشر فرعًا منها: ثمانية في مجالات الإبداع وهي: "النقد الأدبي- الرواية- القصة القصيرة- شعر الفصحى- شعر العامية- الكتاب العلمي (الذكاء الاصطناعي)- العلوم الإنسانية (الإعلام الجديد)- كتاب الطفل"، بالإضافة إلى مجالين  للشباب تحت سن 35 عامًا.

وزارة الثقافة
وزارة الثقافة المصرية معرض القاهره الدولي للكتاب المعرض دور النشر النرويج وزارة الثقافة

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