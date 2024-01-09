الثلاثاء 09 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

الثقافة

آخرها "تاريخ لم يعد كذلك".. الأغلفة المنحوتة والكثير من التزييف والسرقة

جريدة الدستور

أعاد غلاف كتاب "تاريخ لم يعد كذلك" للدكتور محمد العجمي والصادر عن دار ارتقاء للنشر والتوزيع والمسروق من كتاب “دراسة في الغرق” للكاتبة "إيفا ريد"، وهو الذي أرجع للأذهان حالات نحت الأغلفة واستخدامها في الأعمال الأدبية "كوبي بيست"، وهو الأمر الذي يسئ لفن تصميم الأغلفة في مصر.

قبل غلق باب التقديم.. كل ما تريد معرفته عن جوائز معرض الكتاب 2024

بعد ظهور الكتاب واكتشاف حالة السرقة، وهناك جدل كبير يحوم حول الأغلفة ولماذا يقتبس مصممو الأغلفة أفيشات السينما أو حتى أغلفة الكتب الأجنبية واللوحات عالمية دون الإشارة لذلك، وكأن الغلاف هنا هو من بنات أفكار المصمم.

غلا دار ارتقاء
غلاف كتاب ايفا ريد

هناك العديد من الأغلفة التي تنحت من أخرى أو أفيشات سينما وتطرح كل عام في معرض الكتاب، والسبب هو محاولة بعض المصممين الانتهاء بسرعة من أغلفة المعرض مما يؤدي به إلى نحت غلاف أو أكثر، وفي التقرير التالي نستعرض الأغلفة المنحوتة من أفيشات سينما أو أغلفة كتب أخرى.

غلاف أحمد مراد
غلاف روبرت ستانيش

غلاف أحمد مراد

الجدل الذي أثير حول أحمد مراد وكتابه الجديد "أبو الهول" والذي صمم له الغلاف الفنان آدم عبد الغفار، كان بسبب التعامل مع المكرونة الإسباجتي بنفس الكيفية وليس بنفس الصور، خاصة وأن كتاب الرجل الإسباجتي كان قد صدر منذ فترة.

وعلق المصمم آدم عبد الغفار على اقتباس الغلاف في تصريحات صحفية أنه من الوارد أن تكون هناك صور متشابهة وأن أي استخدام لأي من الأشكال ليس حكرا على أحد.

ومسألة الأغلفة وسرقتها ليست جديدة فهناك العديد من الأغلفة الأجنبية التي تم نحتها وعدد كبير من اللوحات المملوكة لأشخاص وضعت على أغلفة من قبل، مثلما حدث مع أحمد خالد توفيق وغيره.

txt

مصر الشعرية.. "الدستور" تكشف عن تفاصيل أهم مشروع فى معرض الكتاب

والكاتب أحمد خالد توفيق هو أكثر من سرق له المصممون أغلفة خاصة وأن أعماله تدور في إطار من الخيال والرعب، مثل غلاف رواية "الآن نفتح الصندوق 2" والمشابه لأفيش فيلم "the Banshee 2011".

وغلاف رواية "عقل بلا جسد" من فيلم the Skeleton Key 2005.

وأيضا غلاف رواية "قصة تكملها أنت"، والصادرة عن دار ليلى كيان كورب، والغلاف لفيلم Mama.

وغيرها من الأغلفة المنحوتة

 

تاريخ لم يعد كذلك ارتقاء للنشر والتوزيع دراسة في الغرق الأغلفة أحمد خالد توفيق

مواد متعلقة

"ريحة الورق".. كتاب جديد لمحمد جلال فراج بمعرض الكتاب

الأكثر قراءة

الخارجية الأمريكية تعترف: كل شبر من قطاع غزة أرض فلسطينية

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

"اتنصب عليا في 700 ألف جنيه".. أقوال أستاذة بأحد المعاهد أمام النيابة تعرضت للتهديد

مفاجأة في شهادة الطبيب الشرعي بقضية وفاة عامل بعد أخذ "حقنة برد" بالمنوفية

وزير الإسكان يختتم جولته بمدينة السويس الجديدة بمتابعة سير العمل بمشروعات المرافق والخدمات

مصدر يكشف حقيقة انتقال أحمد سامى مدافع بيراميدز إلى صفوف الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

فلسطين التى ألهتنا عن السودان!

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

وائل لطفي

الإفريقى الذى أحب مصر

عبدالوهاب داود

قبل أن تكتب روايتك الأولى

مدحت بشاى

ميلاد مجيد ورسالة حب ومواطنة

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا

أسرار تراجع إسرائيل عن شن عملية في المنطقة الحدودية لغزة مع مصر