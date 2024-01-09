قبل غلق باب التقديم.. كل ما تريد معرفته عن جوائز معرض الكتاب 2024

يوم واحد على غلق باب التقدم لجوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الخامسة والخمسين، التي أعلنت عنها الهيئة العامة للكتاب، وهي الجهة المنظمة للمعرض المقرر انطلاقه خلال الفترة من 24 يناير وحتى 6 فبراير 2024، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، فمن المقرر أن يكون غدا آخر فرصة للترشح لها.

وقبل غلق باب التقدم؛ إليك التفاصيل الكاملة حول جوائز معرض الكتاب بدورته المقبلة..

- تبلغ قيمة كل جائزة في كل قسم 40 ألف جنيه مصري خاصة بكل فرع من فروع الجائزة، وبمجموع كلي 480 ألف جنيه تقريبا.

- ⁠تأتى جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام في ستة عشر فرعًا ثمانية في مجالات الإبداع وهي "النقد الأدبي- الرواية- القصة القصيرة- شعر الفصحى- شعر العامية- الكتاب العلمي (الذكاء الاصطناعي)- العلوم الإنسانية (الإعلام الجديد)- كتاب الطفل" ويوجد مجالين للشباب تحت سن 35 عامًا هما "النقد الأدبي- العلوم الإنسانية".

- يوجد 6 جوائز أخرى تمنح بالتعاون بين هيئة الكتاب، وهى جائزة أفضل كتاب في تحقيق التراث بالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية وجائزة أفضل كتاب مترجم بالتعاون مع المركز القومي للترجمة وجائزة أفضل كتاب مترجم للطفل بالتعاون مع المركز القومي للترجمة وجائزة أفضل كتاب في الفنون بالتعاون مع أكاديمية الفنون وجائزة أفضل ناشر مصري بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين وجائزة أفضل ناشر عربي بالتعاون مع اتحاد الناشرين العرب.

شروط الترشح لجوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ55

حددت هيئة الكتاب عدة شروط للترشح لإحدى جوائز معرض الكتاب وهي:

- أن يكون المؤلف مصري الجنسية.

- ⁠ألا يكون الكتاب مترجما باستثناء الأفرع الخاصة بالترجمة.

- ⁠أن يكون الكتاب منشورا خلال العام 2021.

- ⁠يتقدم المؤلف بصفة شخصية بثلاث نسخ من الكتاب المرشح، ويقوم المتقدم بتوقيع إقرار بأن العمل يمثل طبعة أولى ولم يحصل على جائزة أخرى، وأنه لم يفز بالجائزة خلال الثلاث سنوات المنقضية ويرفقه بصورة من بطاقة الرقم القومى.

معرض الكتاب 2024

يقام معرض الكتاب 2024 تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، لتؤكد ريادة مصر الحضارية والثقافية المتصلة منذ القدم حتى يومنا هذا، وبما يرسخ مكانة معرض القاهرة الدولي للكتاب، باعتباره واحدًا من ركائز الصناعات الثقافية.

ومن المقرر أن يشارك في معرض الكتاب 2024 أكثر من 1500 دار نشر من 50 دولة حول العالم، وسيقدم المعرض أكثر من 1200 فعالية ثقافية وفنية، ويتيح المعرض الوصول إلى أحدث إصدارات الكتب العربية والأجنبية.