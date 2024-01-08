"الناشرين المصريين" يكرّم اسم الراحلة منال المزين

كرم سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصرين، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، اسم الناشرة الراحلة الشابة منال المزين، مديرة دار ليان للنشر والتوزيع فى ذكراها السنوية الأولى، فى خطوة لاقت الكثير من استحسان أعضاء الاتحاد والعاملين فى الوسط الثقافى، نظرًا لعمل الراحلة فى المجال الخيرى ولنشاطها الكبير طوال عشر سنوات فى مجال الكتب ومبادرات الكتب المجانية وغيرها من المبادرات التى كانت تدشنها الدار.

وأعرب فتحى المزين، المدير التنفيذى للدار، عن سعادته البالغة لهذا التكريم وصرح قائلا: سعيد بهذا التكريم لمنال رحمة الله عليها، وسعيد للنشاط الممتاز لمجلس إدارة الاتحاد لخدمة كل الناشرين على كل المستويات، وممتن لتلك الخطوة الكريمة.

وفي سياق آخر؛ أعلن اتحاد الناشرين المصريين مؤخرا، عن وصول الشحنات الخاصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، المقرر انطلاقه في 24 يناير الجاري، في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وأكد اتحاد الناشرين المصريين أنه سوف يتم إرسال الشحنات من المخازن إلى مركز مصر للمعارض الدولية، فور تجهيز الأجنحة، الخاصة بالناشرين.

معرض القاهرة الدولى للكتاب

يقام معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، لتؤكد ريادة مصر الحضارية والثقافية المتصلة منذ القدم حتى يومنا هذا، وبما يرسخ مكانة معرض القاهرة الدولي للكتاب، باعتباره واحدًا من ركائز الصناعات الثقافية.

ومن المقرر أن يشارك في معرض الكتاب 2024 أكثر من 1500 دار نشر من 50 دولة حول العالم، وسيقدم المعرض أكثر من 1200 فعالية ثقافية وفنية، ويتيح المعرض الوصول إلى أحدث إصدارات الكتب العربية والأجنبية.

وتحل دولة النرويج ضيف شرف دورة معرض الكتاب 2024، واختارت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 والمقامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي شكلتها الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة- عالم الآثار الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، كما وافقت اللجنة على اختيار الكاتب الكبير يعقوب الشاروني، الذي أثرى المكتبة المصرية والعربية بالكثير من الأعمال التي أتت في معظمها تعبر عن الأصالة والهوية المصرية ليكون شخصية المعرض لأدب الطفل.

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