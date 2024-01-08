تفاصيل شحن إصدارات "الناشرين المصريين" المشاركين بمعرض النجف للكتاب

كشف اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده عن تفاصيل شحن إصدارات الناشرين المشاركين في معرض النجف الدولي للكتاب بدورته الثالثة، المقرر أن تنطلق خلال الفترة من 8 وحتى 18 فبراير المقبل، على أرض معرض النجف الأشرف الدولي.

وأوضح الاتحاد أنه في ضوء الإعداد والتجهيز لمعرض النجف الدولى للكتاب، تم تكليف إحدى الشركات بشحن إصدارات الناشرين المصريين المشاركين فى المعرض بسعر شحن 375 جنيها مصريا عن كل طرد صادر شامل كافة المصاريف حتى توصيل الكتب للجناح، و13.75 دولار عن كل طرد مرتجع شامل كافة المصاريف حتى توصيل الكتب لمخازن شركة الشحن، على أن يكون استلام الطرود بمخازن الشركة حتى يوم 15 يناير الجاري.

مع العلم بأنه سيتم تحصيل جنيه واحد إضافى (لتنمية موارد الاتحاد) عن كل طرد صادر تحصله شركة الشحن من الناشر، وذلك تنفيذا لقرار الجمعية العمومية بتاريخ 29 مايو لعام 2016.

تعليمات شحن إصدارات الناشرين المشاركين في معرض النجف للكتاب



- يتم تسليم كشوف التعبئة على وجه السرعة.

- يرجى الالتزام بمقاسات الكراتين المعتمدة لدى شركة الشحن.

- تغير حجم الطرد سيتم تكعيب الطرد والمحاسبة طبقا للحجم الكرتونة المعتمد وان تكون الطرود بحالة ممتازة ومغلفة جيدا بالشنبر ويرجى الالتزام عند التعبئة وذلك لتجنب حدوث أي تلف بالطرد عند التحميل أو التنزيل ولم يتم استلام أي طرود مخالفة لذلك، مع طباعة الاستيكر المرفق وكتابة اسم الدار أو المكتبة ورقم الطرد ورقم الجناح وإجمالي عدد الطرود ولن يتم الاستلام دون أن يكون الاستيكر ملصق علي الطرود وذلك منعا لفقدان أي طرد.



- يتم إرسال كشف التعبئة مع الطرود أصل +5 صور ويكون مختوم من دار النشر وارسال نسخة بصيغة (WORD) أو (EXCEL) على البريد الإلكتروني الآتي [email protected] أو عن طريق واتساب الشركة وفي حالة عدم مطابقة كشف التعبئة لمحتويات أي طرود صادر أو مرتجع أو إرسال أي كتب قديمة أو مستنسخة تتحمل دار النشر كافة الغرامات والعطلات المترتبة على ذلك.



- يراعى فصل الكتب الدينية عن باقي الكتب في كشف منفصل في حالة إرسال مصاحف يتم كتابة كشف منفصل باسم المصحف وتصريح التدوال ويكون التصريح لم يتعدى الخمس سنوات وتسليم نسخة واحدة من المصحف المذكور في الكشف مع تسليم الطرود حسب تعليمات الإدارة العامة للبحوث.

- لن يتم استلام أي طرود بدون كشف تعبئة أو كشف مكتوب باليد صادر أو مرتجع يتحمل الناشر عما ما ينتج عن ذلك.

- عند تسليم الطرود لم يتم استلام الطرود في حالة عدم استلام الإقرار والتعهد.

- ممنوع وضع وسائل تعليمية ذات منشأ أجنبي وممنوع منعا باتا وضع لعب الأطفال سواء مصري أو أجنبي.

- ضرورة تسليم صورة من كشف تعبئة المرتجع بالخارج وعند العودة عمل كشف تعبئة من أصل وأربع صور مع مراعاة فصل الكتب الدينية وان يكون مطابق لما فى الطرود وتسليمه بمقر الشركة بعد انتهاء المعرض بمده أقصاها 3 أيام.

- الكتب التي يتم طلبها عن طريق الجهات الرقابية للعرض أو المصادرة على الناشر إحضارها أو في حالة عدم تسليمها يتم سحبها من الطرود.

- يلتزم الناشر فى حالة المرتجع أن تكون من الكتب التى تم تصديرها فى تلك المعرض وليست بمعارض سابقة وهذه هى تعليمات الجمارك.

- يتم استلام كشوفات التعبئة علي العنوان التالي من الساعة (10صباحا وحتى 4 مساء): (17 شارع مصطفى الشرقاوي متفرع من شارع جمال عبدالناصر الحرفيين جسر السويس امام سوبر ماركت نور الإسلام، بينما يتم استلام الطرود علي العنوان التالي من (10صباحا وحتى 4 مساء) شارع الشركات بجوار مسجد الأبرار متفرع من شارع الترولي مؤسسة الزكاة)؛ مع مراعاة أن تكون كشوف التعبئة والفواتير مطابقة للطرود ولا تحتوى على أى كتب ممنوعة أومخالفة لشروط المعرض أو أى كتب أثرية أومخطوطات أو كتب تراث قديم، ومن يخالف ذلك من الناشرين يتحمل كافة الغرامات المفروضة على الشحنة بالكامل، وكافة التعويضات اللازمة عن تعطل الشحنة بالكامل.