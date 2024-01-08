الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

رحيل الناقدة والأكاديمية سيزا قاسم

الدكتورة الراحلة
الدكتورة الراحلة الكبيرة سيزا قاسم

رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، الإثنين، الناقدة والمفكرة الدكتورة سيزا قاسم، أستاذة النقد الأدبي في الجامعة الأمريكية.

وفاة الدكتورة سيزا قاسم

وأعلن الكاتب الصحفي سيد محمود عن وفاة الدكتورة سيزا قاسم، وكتب في منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "غابت اليوم ناقدة كبيرة، وهي بذاتها مؤسسة فريدة للاستقلال الفكري وراية للنزاهة.. غابت الدكتورة سيزا قاسم بعلمها وكرمها وحضورها الخلاق رحمة ونور.. نذكر بكتابها الفذ بناء الرواية عند نجيب محفوظ، وكتابها الممتع عن ابن حزم، وكتابها الرائد مع د. نصر حامد أبوزيد عن السيمولوجيا بحث في علم العلامات".

نبذة عن سيزا قاسم

تعد الناقدة والأكاديمية الكبيرة سيزا قاسم باحثة وأديبة مصرية، وأستاذة النقد الأدبى بالجامعة الأمريكية.

وأصدرت كتابها "بناء الرواية: دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ"، وهو طبعة منقحة لرسالتها الجامعية "الواقعية الفرنسية والرواية العربية في مصر من عام 1945 حتى 1960" التى تقدمت بها 1978 للحصول على درجة الدكتوراه من كلية آداب جامعة القاهرة، واعتبرتها أفضل الأعمال الروائية في الأدب العربي الحديث وأكملها بناء، وأولها في الشكل الروائي القائم على رواية الأجيال، حيث تتبعت دراستها التقنيات المختلفة التي استخدمها محفوظ في كتابة الثلاثية، وقارنتها بتقنيات الرواية الغربية المشابهة والمعروفة باسم روايات الأنهار أو الأجيال.

وتعد الدكتورة الراحلة الكبيرة سيزا قاسم أحد أبرز الأسماء وأهمها بين النقاد العرب المعاصرين الذين تخصصوا في دراسة الأدب المقارن، سواء كان معاصراً أم من التراث، وكانت رسالتها للحصول على درجة الماجستير عن "طوق الحمامة في الألفة والآلاف لابن حزم الأندلسي"، تحليلا ومقارنة بقصص الحب في التراث الغربي.

ويعد "طوق الحمامة فى الألفة والألاف" لصاحبها ابن حزم الأندلسى، وهو من أكبر علماء الإسلام والثقافة العربية، والذي يعد أحد أبرز الكتب التراثية في القرن الفائت، وقالت عنه: "فتننى ابن حزم منذ اللحظة الأولى التى قرأت فيها الطوق فى السبعينيات، لم يفقد قيمته عندما عدت إليه بعد كل هذه السنين".

وفاة الدكتورة سيزا قاسم الناقدة والمفكرة الدكتورة سيزا قاسم النقد الأدبي سيزا قاسم الدكتورة سيزا قاسم

الأكثر قراءة

عاجل.. نكشف آخر تطورات صفقة وسام أبوعلى وموعد وصوله للقاهرة

الفوز المستحيل.. كيف دمرت أنفاق حماس حلم إسرائيل بإعلان النصر فى غزة؟

آخر تطورات الحالة الصحية لـ "العامرى فاروق" نائب رئيس الأهلى

الكشف عن هوية القيادى بحزب الله الذى اغتالته إسرائيل فى جنوب لبنان اليوم

"كسر إحدى أسنانها".. تفاصيل مشاجرة لاعب الزمالك السابق مع زوجته فى أكتوبر

الحكومة تكشف السعر المتوقع للجنيه أمام الدولار فى 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

حسين دعسة

الأردن ملكًا وحكومة فى مواجهة مع محاور جولة بلينكن بالمنطقة

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

وائل لطفي

ثقافة الفقر!

ماجد حبته

إشعال القرن الإفريقى!

محمد عبدالعزيز

بالمحبة.. معًا سنتجاوزها

لواء.حمدى البطران

انتفاضات شيوعية فى الصعيد

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى: معتقلات سجن الدامون يتعرضن لعقوبات مشددة

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان

اليوم الـ94 من العدوان.. 73 شهيدًا و99 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية