السبت المقبل.. مركز محمود سعيد للمتاحف ينظم ورشة عن "الحكي الرقمي" بالإسكندرية

أعلن قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة برئاسة الدكتور وليد قانوش، عن إقامة ورشة عن "الحكي الرقمي" للفئة العمرية من سن 10 سنوات فيما فوق، في رحاب مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية الكائن بـ6 شارع محمد باشا سعيد جناكليس الإسكندرية، وذلك برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

ومن المقرر أن تبدأ الورشة يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع بداية من يوم 13 يناير الجاري في تمام الساعة الثالثة عصرا وحتى الثامنة مساء، على أن يقوم بالتدريب أحمد عزمي مشرف إدارة الورش بالمركز، وتستمر الورشة خلال شهري يناير وفبراير 2024.

"تواصل" معرض يجمع تجارب 8 فنانين في حوار بصري

وفي سياق آخر؛ افتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، أمس السبت، معرضا فنيا تحت عنوان "تواصل" يجمع تجارب ثمانية فنانين، بقاعة حامد عويس بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، على أن يستمر حتى يوم 27 يناير الجاري.

ضم المعرض أعمال عدد من الفنانين: إبراهيم الدسوقي، أحمد عبدالفتاح، أحمد صابر، أحمد مجدي، أدهم بدوي، أحمد يحيى البدوي، إسلام الريحاني، محمود زكي، مسلطا الضوء على ما يُقارب بين هذه التجارب من لغة تشكيلية وتعبيرية لها سمتها ووقعها البصري الخاص.

وبهذه المناسبة؛ قال الدكتور وليد قانوش: يقوم معرض "تواصل" على فكرة إحداث حالة من الزخم حول الروابط الفنية بين أجيال مختلفة.. عرض فني يتمتع بحالة من الهارموني البصري والتناغم وفي نفس الوقت يحظى بالتنوع من حيث إختلاف الرؤى، وتنوع التناول التقني والأدائي، وخبرة التعاطي الفني.

"تواصل" معرض تحتضنه قاعة حامد عويس بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية لثمان تجارب تجمعهم الحالة التعبيرية نفسها ولا يفصل بينها غير ذاتية الفنان التي أضفاها على العمل الفني وذلك لإبراز قيمة التواصل بين الأجيال، وتقديم عرض بانورامي لمجموعة من الفنانين كل منهم له اتجاهاته وقناعاته الفكرية وأداءاته في عرض فني ثري ومتميز".