"صورة العربي في أدب الأطفال العبري" على مائدة الأعلى للثقافة.. الخميس

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة بعنوان "صورة العربي في أدب الأطفال العبري - العنصرية في مواجهة البراءة"، والتي تنظمها لجنة فنون الطفل برئاسة الدكتورة رشيدة الشافعي، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الخميس الموافق 11 يناير الجاري، بقاعة الفنون بالمجلس.

ومن المقرر أن تدير الندوة الدكتورة رشيدة الشافعي أستاذ الرسوم المتحركة بالمعهد العالي للسينما ومقررة لجنة فنون الطفل، ويتحدث فيها كل من الدكتورأبو العزايم فرج الله راشد أستاذ الأدب العبري بكلية الآداب - جامعة حلوان، الكاتب الروائي أحمد قرني (عضو بلجنة فنون الطفل)، الكاتب الروائي السيد عبد العزيز نجم، والدكتور جمال أحمد الرفاعي أستاذ الأدب العبري بكلية الألسن - جامعة عين شمس.

الاحتفاء بصدور العدد 400 من "الثقافة الجديدة"

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الاحتفالية الثقافية، التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، منتدى "ثقافة وإبداع" التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة، بمناسبة صدور العدد رقم 400 من مجلة "الثقافة الجديدة" يناير 2024م، والذي حمل عنوان "مرآة ثقافية لتاريخ وطن– شهادات ودراسات".

ويضم العدد 400 -الذي كتبت افتتاحيته، الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة-، شهادات العديد من الكتاب والباحثين، إلى جانب إعادة طباعة "العدد الأول" من المجلة، الذي يوزع مجانًا مع المجلة، وهو العدد الذي صدر في أبريل 1970م، برئاسة مجلس إدارة الكاتب الكبير سعد الدين وهبة، وقد شارك فيه نُخبة من الكُتاب والمثقفين المصريين آنذاك.

ومن جهتها؛ عبرت الدكتورة نيفين الكيلاني، عن سعادتها بالحضور، للاحتفاء بصدور العدد 400 من المجلة، والتي تُعد أحد المراجع المُهمة للثقافة المصرية، على مدار نصف قرن، مضيفة أن المجلة شرُفت على مدار سنوات باستكتاب كوكبة من المثقفين والفنانين.

وأكدت أن احتفاء اليوم هو تقليد لابد أن يُتبع مع كافة الدوريات العريقة التي تُصدرها الوزارة، ووجهت الشكر والتحية، للهيئة العامة لقصور الثقافة، ولهيئة تحرير المجلة، لما بذلوه من جهد في خروج هذا العدد.