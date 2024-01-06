السبت 06 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أبرزها "فرقة العمال المصرية".. القومي للترجمة يكشف قائمة الكتب الأكثر مبيعًا خلال 2023

القومي للترجمة
القومي للترجمة

أعلن المركز القومي للترجمة عن قائمة الأعلى مبيعًا خلال عام 2023، وتصدرت الطبعة العربية من كتاب "فرقة العمال المصرية" من تأليف كايل جون أندرسون وترجمة شكري مجاهد ومحمد صلاح قائمة الأعلى مبيعا خلال عام 2023 بالمركز القومي للترجمة.

وفي المركز الثاني يأتي كتاب "أساطير شعبية من أوزبكستان " من ترجمة عبد الرحمن الخميسي، وفي المركز الثالث يأتي كتاب "تاريخ الصراع بين العلم واللاهوت في المسيحية" بجزئيه من تأليف أندرو ديكسون وايت ومن ترجمة جلال مظهر، ثم الطبعة العربية من كتاب "مقدمة في التصوف المسيحي" من تأليف توماس ميرتون ومن ترجمة كرم عباس في المركز الرابع.

وفي المركز الخامس في قائمة الأكثر مبيعًا لهذا العام ومن تأليف بيتر جران، تأتي الطبعة العربية من كتاب "الاستشراق هيمنة مستمرة" بترجمة سحر توفيق، في المركز السادس تأتي الطبعة العربية من كتاب "سنوات القرب من دستويفسكي" بترجمة أنور إبراهيم.

ثم جاءت القائمة بعد ذلك بالترتيب التالي: "ذكريات في الترجمة"، "أهل التشريع وأهل التأويل"، "اللسانيات"، "مختارات من ديوان شمس الدين تبريزي" بجزئيه، "علم النفس الاجتماعي: الأسس"، "مدريد الإسلامية: الأصول الخفية لعاصمة مسيحية"، "فلسفتي كيف تطورت"، "وسط الجزيرة العربية وشرقها"، "جدتي وأمي وأنا"، "دراسات عن المماليك في مصر"، "العقلانية الجديدة"، “القصة العظيمة للرياضيات”، "الزواج والحداثة"، "دماغ الأخلاق: علم النفس العصبي للأخلاق"، "تأليف الأسفار الستة والأسفار التاريخية"، "تفسير سفر التسابيح"، "الحق في الكسل"، و"مقدمة في الأناجيل الثلاثة".

كما ضمّت القائمة أيضا كل من العناوين التالية: "قلب الجزيرة العربية" بجزئيه، "مغامرة المنهج"،"ثمن عدم المساواة"، "القياس في علم النفس الإيجابي"، "الصعود العالمي للشعبوية"، "هل يصبح الإسلام ديمقراطيًا"، "نظريات الأيدلوجيا"، "كتابة سيناريو الأفلام القصيرة"، "الدر المنثور في طبقات ربات الخدور"، "مدرسة الحمقى"، "رحلة إلى أرض الميعاد "2040، "فلسفة البلاغة"، "المنطق:نظرية البحث"، "الأرض والتطور البشري" بجزئيه، "مناهج التحليل النقدي للخطاب"، "أوديب ملكًا"، "عولس"، "إسكندريتي: في شمس الأصيل"، "مدارات المجاز في الخطاب"، "فلسفة تاريخ الفن"، "اللوبي العربي"، "تاريخ البحر الأحمر من ديليسبس إلى اليوم"، "دون كيخوتة دي لامانشا"، "مكتبة الإسكندرية: فك طلاسم اللغز"، "حوار عن الحب"، "أخلاق الحداثة"، "العقيدة والشريعة في الإسلام"، "إليكترا"، "الكاتب وعالمه"، "حرب الذكاء"، "هيردوت يتحدث عن مصر"، "قصة كوريا: فهم الكوريين وثقافتهم"، "الليلة الثانية بعد الألف وحكايات أخرى"، "مصالح مقدسة"، "السعادة كشف أسرار الثروة النفسية"، "الذهن الاَله"، "طه حسين من الأزهر إلى السوربون"، "تاريخ الفكر الفلسفي اللاتيني الأمريكي" بجزئيه، "تبرئة الألفاظ"، و"حرب الثورة الأمريكية: نبذة تاريخية".

المركز القومي للترجمة القومي للترجمة قائمة الأعلى مبيع ا خلال عام 2023 فرقة العمال المصرية أساطير شعبية من أوزبكستان تاريخ الصراع بين العلم واللاهوت في المسيحية مقدمة في التصوف المسيحي الاستشراق هيمنة مستمرة

مواد متعلقة

"ليلة الطرب الأصيل والتراث العريق".. حفل فني في بيت السناري 17 يناير

قريبًا.. الأعلى للثقافة يصدر "الشخصية القبطية في الرواية المصرية"

الأربعاء.. مناقشة وتوقيع "صاحب العالم" لـ أحمد صبري أبو الفتوح بمبنى قنصلية

13 يناير.. تنمية المعادي تناقش "أسفار مدينة الطين" لـ سعود السنعوسي

تعبر عن أوجاعها من أحوال العالم.. مروة مجدي تستعد لطرح "عالم يطن في أذني"

9 يناير.. "رحلة حب بين العصور" فى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية

الليلة.. شريف صالح وأحمد المرسي ضيفا "طقوس الإبداع" على النيل الثقافية

«التنسيق الحضاري»: نستهدف تنفيذ 50 لوحة بـ «حكاية شارع» في الإسكندرية وبورسعيد

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

عاجل.. بدأت بـ صالح العاروري.. إسرائيل تُفعل "نيلي" لاغتيال قادة حماس

تنبيه عاجل من التعليم للمدارس بشأن تخصيص غرف عزل أثناء الامتحانات

حماس تعلن قتل 8 جنود إسرائيليين من "المسافة صفر"

التفاصيل الكاملة.. الأهلى يحسم صفقة المهاجم وسام أبوعلى

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

حسين دعسة

من سيأكل الكعكة المحروقة فى فرن غزة.. هل يفعلها حزب الله؟

أحمد بهاء الدين شعبان

عضوية «بريكس».. فرصة ومسئولية

أميرة ملش

سنوات زوجية وسنوات فردية

ماجد حبته

عودة داعش.. فى إيران!

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل خطة الاحتلال الإسرائيلى لإسقاط قضية الإبادة الجماعية فى محكمة العدل الدولية

ما بعد «العارورى».. تداعيات اغتيال أكبر رجال «حماس» على الحرب فى غزة

حلقة النار