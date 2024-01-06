أبرزها "فرقة العمال المصرية".. القومي للترجمة يكشف قائمة الكتب الأكثر مبيعًا خلال 2023

أعلن المركز القومي للترجمة عن قائمة الأعلى مبيعًا خلال عام 2023، وتصدرت الطبعة العربية من كتاب "فرقة العمال المصرية" من تأليف كايل جون أندرسون وترجمة شكري مجاهد ومحمد صلاح قائمة الأعلى مبيعا خلال عام 2023 بالمركز القومي للترجمة.

وفي المركز الثاني يأتي كتاب "أساطير شعبية من أوزبكستان " من ترجمة عبد الرحمن الخميسي، وفي المركز الثالث يأتي كتاب "تاريخ الصراع بين العلم واللاهوت في المسيحية" بجزئيه من تأليف أندرو ديكسون وايت ومن ترجمة جلال مظهر، ثم الطبعة العربية من كتاب "مقدمة في التصوف المسيحي" من تأليف توماس ميرتون ومن ترجمة كرم عباس في المركز الرابع.

وفي المركز الخامس في قائمة الأكثر مبيعًا لهذا العام ومن تأليف بيتر جران، تأتي الطبعة العربية من كتاب "الاستشراق هيمنة مستمرة" بترجمة سحر توفيق، في المركز السادس تأتي الطبعة العربية من كتاب "سنوات القرب من دستويفسكي" بترجمة أنور إبراهيم.

ثم جاءت القائمة بعد ذلك بالترتيب التالي: "ذكريات في الترجمة"، "أهل التشريع وأهل التأويل"، "اللسانيات"، "مختارات من ديوان شمس الدين تبريزي" بجزئيه، "علم النفس الاجتماعي: الأسس"، "مدريد الإسلامية: الأصول الخفية لعاصمة مسيحية"، "فلسفتي كيف تطورت"، "وسط الجزيرة العربية وشرقها"، "جدتي وأمي وأنا"، "دراسات عن المماليك في مصر"، "العقلانية الجديدة"، “القصة العظيمة للرياضيات”، "الزواج والحداثة"، "دماغ الأخلاق: علم النفس العصبي للأخلاق"، "تأليف الأسفار الستة والأسفار التاريخية"، "تفسير سفر التسابيح"، "الحق في الكسل"، و"مقدمة في الأناجيل الثلاثة".

كما ضمّت القائمة أيضا كل من العناوين التالية: "قلب الجزيرة العربية" بجزئيه، "مغامرة المنهج"،"ثمن عدم المساواة"، "القياس في علم النفس الإيجابي"، "الصعود العالمي للشعبوية"، "هل يصبح الإسلام ديمقراطيًا"، "نظريات الأيدلوجيا"، "كتابة سيناريو الأفلام القصيرة"، "الدر المنثور في طبقات ربات الخدور"، "مدرسة الحمقى"، "رحلة إلى أرض الميعاد "2040، "فلسفة البلاغة"، "المنطق:نظرية البحث"، "الأرض والتطور البشري" بجزئيه، "مناهج التحليل النقدي للخطاب"، "أوديب ملكًا"، "عولس"، "إسكندريتي: في شمس الأصيل"، "مدارات المجاز في الخطاب"، "فلسفة تاريخ الفن"، "اللوبي العربي"، "تاريخ البحر الأحمر من ديليسبس إلى اليوم"، "دون كيخوتة دي لامانشا"، "مكتبة الإسكندرية: فك طلاسم اللغز"، "حوار عن الحب"، "أخلاق الحداثة"، "العقيدة والشريعة في الإسلام"، "إليكترا"، "الكاتب وعالمه"، "حرب الذكاء"، "هيردوت يتحدث عن مصر"، "قصة كوريا: فهم الكوريين وثقافتهم"، "الليلة الثانية بعد الألف وحكايات أخرى"، "مصالح مقدسة"، "السعادة كشف أسرار الثروة النفسية"، "الذهن الاَله"، "طه حسين من الأزهر إلى السوربون"، "تاريخ الفكر الفلسفي اللاتيني الأمريكي" بجزئيه، "تبرئة الألفاظ"، و"حرب الثورة الأمريكية: نبذة تاريخية".